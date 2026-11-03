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Як сказати "підходящий" українською? Перевірте себе

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
690
Як сказати "підходящий" українською? Перевірте себе
Добираємо підхожий колір - саме так краще казати українською. Джерело: Unsplash

Ми вже неодноразово розповідали, що активні дієприкметники із суфіксами -ач-/-яч, -уч-/-юч- українській мові не властиві. Але так само небажаними є прикметники із суфіксом -ящ-, здебільшого вони вважаються калькою з російської.

Але що робити зі словом "підходящий", яке вочевидь повторює російське "подходящий"? OBOZ.UA розбирався, чим його можна замінити.

Як сказати ''підходящий'' українською? Перевірте себе

Тлумачення слова "підходящий". Джерело: Скриншот

Першу відповідь знаходимо просто в академічному словнику. Він називає прикметник "підходящий" синонімом слова "підхожий". І це варіант мовознавці називають питомо українським словом. Отже, ми купуємо підхожий за розміром костюм чи обираємо підхожу за кольором керамічну плитку.

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Як сказати ''підходящий'' українською? Перевірте себе

Чим замінити слово "підходящий". Джерело: Скриншот

Але сервіс OnlineCorrector пропонує ще декілька цікавих варіантів, які більш точно передадуть нюанси значення. наприклад, об’єкт для вивчення краще назвати придатним, настрій для написання поезій – пригожим, вдалий час – слушним, вдалий за ціною – поцінним, а відрізок, що наближається до, скажімо, вершини трикутника – наближеним. У деяких випадках також можуть вживатись прикметники "відповідний" та "задовільний".

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно назвати українською штучно створену водойму – не "пруд", адже це російське слово.

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