Як сказати ''підходящий'' українською? Перевірте себе

Ми вже неодноразово розповідали, що активні дієприкметники із суфіксами -ач-/-яч, -уч-/-юч- українській мові не властиві. Але так само небажаними є прикметники із суфіксом -ящ-, здебільшого вони вважаються калькою з російської.

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Але що робити зі словом "підходящий", яке вочевидь повторює російське "подходящий"? OBOZ.UA розбирався, чим його можна замінити.

Першу відповідь знаходимо просто в академічному словнику. Він називає прикметник "підходящий" синонімом слова "підхожий". І це варіант мовознавці називають питомо українським словом. Отже, ми купуємо підхожий за розміром костюм чи обираємо підхожу за кольором керамічну плитку.

Але сервіс OnlineCorrector пропонує ще декілька цікавих варіантів, які більш точно передадуть нюанси значення. наприклад, об’єкт для вивчення краще назвати придатним, настрій для написання поезій – пригожим, вдалий час – слушним, вдалий за ціною – поцінним, а відрізок, що наближається до, скажімо, вершини трикутника – наближеним. У деяких випадках також можуть вживатись прикметники "відповідний" та "задовільний".

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно назвати українською штучно створену водойму – не "пруд", адже це російське слово.