Як сказати українською "нєсуразіца": є багато варіантів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибориКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплати"Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6""Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6"Окупанти атакували Київ: стались пожежі. ФотоОкупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTХто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 роківХто така Антоніна Хижняк, яка стане новою "Холостячкою": два гучних романи, 9-річний син та звання заслуженої актриси в 35 років"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – ReutersБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. Фото

Як сказати українською "нєсуразіца": є багато варіантів

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 123
Як сказати українською "нєсуразіца": є багато варіантів
Перекладаємо слово "несуразица" правильно. Джерело: Pexels

Якщо треба описати щось позбавлене глузду, не надто розумне і без якогось вираженого сенсу, тут російська демонструє неабияке багатство: "чепуха", "околесица", "нелепица", "несуразица". Зразу і не здогадаєшся, як це розмаїття перекласти українською мовою.

Втім, OBOZ.UA погортав словники і знайшов у них кілька доволі точних відповідників слова "несуразица". Але із певними нюансами значення.

Отже, щоби правильно передати значення цього слова, потрібно чітко розуміти його значення. Російські словники тлумачать його так: щось "несуразное", тобто недоладне, невідповідне, або ж неставне, вайлувате, незграбне. Також це може бути щось безглузде, беззмістовне.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 2,7 т.
Коли осінні канікули в Києві в 2026 році
icon 2,7 т.
Коли осінні канікули в Києві в 2026 році
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 2,5 т.
"Кричать психічно хворі люди. Їм треба лікуватися". Вчителька, яка звільнилася після 8 років у школі Харкова, поставила "діагноз" системі освіти
icon 2,5 т.
"Кричать психічно хворі люди. Їм треба лікуватися". Вчителька, яка звільнилася після 8 років у школі Харкова, поставила "діагноз" системі освіти
Анна БоклажукАнна Боклажук
icon 1,6 т.
Батьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати
icon 1,6 т.
Батьки часто роблять це перед школою: 7 помилок, яких краще уникати

А це вже натякає нам на варіанти перекладу. Тож, орієнтуємось за значенням.

  • Якщо йдеться про щось невідповідне, недоречне – недоладність, недоречність, щось непоказне
  • Сформулювали якусь недоладність замість закону.
  • Верзе якісь недоречності.
  • Якщо говоримо про щось незграбне – незграбність, вайлуватість, неоковирність.
  • Вигляд він мав вайлуватий.
  • Довго майстрували, а вийшло щось неоковирне.
  • Вдягнена вона було у геть незграбний одяг.
  • Якщо ж хочемо передати відсутність сенсу – нісенітниця, дурниця, безглуздя, казна-що.
  • Припини верзти нісенітниці / дурниці.
  • Ти пишеш якесь повне безглуздя.
  • Не проєкт вийшов, а казна-що.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно перекласти фразу "в конце концов".

Схожі теми
тлумачення слівукраїнська моваросійська мова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись