Буває дивишся на людину і вона одразу викликає у тебе приємне відчуття приязні, симпатії, бажання поспілкуватись. І хочеться сказати, що ця людина "располагает к себе". Але як це буде саме українською мовою?

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Пошук відповідника цієї ідіоми вчить нас дещо неочевидному способу перекладати цілі сталі вислови. OBOZ.UA розкриває всі деталі.

Проблемним тут є слово "располагать", адже прямий переклад "розташовувати до себе", який першим спадає на думку, явно не має сенсу. То як тоді знайти потрібне дієслово? Спробуймо зробити з нього іменник. Слово "расположение" уже простіше перекласти – його передаємо українською як "розташування", якщо йдеться про фізичне положення об’єкта у просторі, і як "прихильність", коли говоримо про теплі емоції.

І правда: "проявить расположение" українською буде "виявити прихильність". А людина, яка "располагает к себе", відповідно "викликатиме прихильність". А можна ще спростити і сказати: "Ця людина прихиляє до себе".

І це не єдиний спосіб перекласти цю ідіому. Ось це кілька вдалих варіантів:

привертати до себе;

схиляти на свій бік;

вабити;

прикохувати;

прилюблювати;

принаджувати;

причакловувати;

причаровувати.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому не варто казати "згідно плану" і "відповідно наказу".