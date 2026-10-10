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Як сказати українською "всыпать": переклад

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 108
Як сказати українською "всыпать": переклад
Сварка. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У розмовній російській мові слово "всипать" може означати зовсім не те, що буквально "насипати щось усередину". Коли кажуть "ему всыпали", зазвичай мають на увазі покарання, прочуханку або побиття.

Українською переклад залежить від контексту й того, наскільки різко ви хочете висловитися. OBOZ.UA розповідає, як перекласти це слово українською.

Найближчими українськими відповідниками є:

  • дати прочухана;
  • дати прочуханки;
  • усипати;
  • відшмагати.

Наприклад, російське "отец ему всыпал за плохое поведение" можна передати як "батько дав йому прочухана за погану поведінку".

А фразу "ему так всыпали, что запомнил надолго" – як "йому так дали прочухана, що надовго запам'ятав".

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Саме вислів "дати прочухана" найчастіше доречний, коли йдеться не обов'язково про буквальне фізичне покарання, а й про серйозну догану чи різке покарання загалом.

Якщо ж у тексті прямо мається на увазі биття, можна використати дієслово "відшмагати".

До речі, російський вислів "обещанного три года ждут" часто вживають, коли хтось довго не виконує обіцянку або коли на обіцяне доводиться чекати невідомо скільки. В українській мові є чимало власних приказок і прислів’їв із дуже схожим змістом. Деталі – читайте у матеріалі OBOZ.UA.

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