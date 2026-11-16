''Як це пропустили до навчальної програми?'' Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. ВідеоПринц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. ВідеоУкраїнцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язкуВ Україні різко переписали ціни на картоплюВ Україні різко переписали ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограмКлієнтам ПриватБанку радять замінити карткиКлієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому слід прийти до відділенняУкраїнці шукають "запасні" квартириУкраїнці шукають "запасні" квартири: де найбільший попитУкраїнцям назвали тариф на газ із 1 січня 2027 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ із 1 січня 2027 року: скільки потрібно буде платити за 1 кубометрСпливли старі фотографії з Лавровим: у Німеччині перевіряють зв'язки фінансового радника АдН із РосієюСпливли старі фотографії з Лавровим: у Німеччині перевіряють зв'язки фінансового радника АдН із РосієюЄ готелі, казино та церкви: в Австралії ціле місто сховалося під землею через нестерпну спекуЄ готелі, казино та церкви: в Австралії ціле місто сховалося під землею через нестерпну спекуСвітоліна програла у фіналі Підсумкового турніру. ВідеоСвітоліна програла у фіналі Підсумкового турніру. ВідеоІгор Гросу"Росія дістала його з нафталіну": у Молдові відкинули сценарій федералізації країни
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Як це пропустили до навчальної програми?" Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
390
"Як це пропустили до навчальної програми?" Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці
Ілюстративне зображення. Мережу обурила задача у шкільному підручнику. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Мама українського другокласника з ніком dinomrumun поскаржилася на завдання у шкільному підручнику. Жінка звернула увагу, що діти мають прочитати казку про зайця, який хотів утопитися в річці. 

У дописі в TikTok мама школяра дивується, для чого вивчати подібні твори у початкових класах. Крім того, вона підкреслює, чому навчають такі оповідання дітей. 

"Йдеться про зайчика, якого всі ображали. Цікаво, чого ці автори вчать дітей у другому класі? Якщо тебе ображають, то йти і топитися?" – зазначає жінка. 

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
20,8 т.
Мистецтво бути кращими: 7 речей, які роблять хороші бабусі та дідусі для своїх онуків
20,8 т.
Мистецтво бути кращими: 7 речей, які роблять хороші бабусі та дідусі для своїх онуків
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
1,2 т.
"Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм". Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе
1,2 т.
"Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм". Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
471
Не кажіть "не переживай": як допомогти дитині впоратися з сильними емоціями, коли батьки пригнічені
471
Не кажіть "не переживай": як допомогти дитині впоратися з сильними емоціями, коли батьки пригнічені
''Як це пропустили до навчальної програми?'' Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці

Українців обурило завдання з ЯДС. Джерело: Скриншот

У коментарях користувачі мережі не розуміють для, чого подібні твори додають у шкільну програму. 

"Так дітям навіюють думку, а потім кажуть: "Звідки таке".

"Я б просто заборонила читати таку казку. Інколи ми не робимо завдання якщо там подібне".

''Як це пропустили до навчальної програми?'' Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці

У мережі посперечалися через завдання з ЯДС. Джерело: Скриншот

"Чому вчать наших дітей?"

А дехто помітив, що у підручнику були й інші помилки. Зокрема, що замість "річки" було написано "рікич". 

''Як це пропустили до навчальної програми?'' Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці

Що не так із завданням з ЯДС для 2 класу. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що задача з математики для 5 класу спантеличила мережу.

Схожі теми
Освіта в УкраїнішколаНавчання в Україні та світі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!