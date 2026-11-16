''Як це пропустили до навчальної програми?'' Українців обурила казка про зайчика, який хотів утопитися в річці

Мама українського другокласника з ніком dinomrumun поскаржилася на завдання у шкільному підручнику. Жінка звернула увагу, що діти мають прочитати казку про зайця, який хотів утопитися в річці.

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У дописі в TikTok мама школяра дивується, для чого вивчати подібні твори у початкових класах. Крім того, вона підкреслює, чому навчають такі оповідання дітей.

"Йдеться про зайчика, якого всі ображали. Цікаво, чого ці автори вчать дітей у другому класі? Якщо тебе ображають, то йти і топитися?" – зазначає жінка.

У коментарях користувачі мережі не розуміють для, чого подібні твори додають у шкільну програму.

"Так дітям навіюють думку, а потім кажуть: "Звідки таке".

"Я б просто заборонила читати таку казку. Інколи ми не робимо завдання якщо там подібне".

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"Чому вчать наших дітей?"

А дехто помітив, що у підручнику були й інші помилки. Зокрема, що замість "річки" було написано "рікич".

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