Мама пʼятикласника поскаржилася через завдання з уроку технологій. Школярі повинні були пошити гольничку.

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У дописі в Threads жінка з ніком nadiyno дивується для чого подібний досвід згодиться її сину у майбутньому. На її думку, краще, щоб дитина займалась тим, що стане корисними у сучасному світі.

"5-й клас. Завдання по технології – пошити гольничку. Як дана практика-досвід пригодиться моєму сину в майбутньому? В 10 років йому такі навики 100% не потрібні! Підросте – потім якщо сам захоче, то буде штани зашивати, а як не захоче, то нові купить в просторах Duty Free", – написала жінка.

У коментарях жінку розкритикували за подібну думку. Так, значна кількість українців підкреслювала, що навичка шиття завжди стане у нагоді в житті. До того ж, це розвиває дрібну моторику, концентрацію, нейронні звʼязки та кругозір. Крім того, у дорослому житті, у разі потреби, хлопець зможе хоча б пришити ґудзик.

"Спочатку вони не хочуть вчитися шити, а потім дивуються, чому вкоротити джинси коштує не безкоштовно, там же роботи на 5 хв".

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"Розвиток дрібної моторики, розуміння, як працюють шви (не тільки з тканиною), уважність, здатність поремонтувати дрібні речі. Головне дати йому це зробити, а не за нього".

"Якщо зможе сам пошити гольничку, то зможе і ґудзик собі сам пришити чи штани зашити по шву (за потреби ). Те, що вмієш – за плечима не носиш".

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"Для того ж, для чого задачі на рух, площі чи дроби! Навіть якщо він в житті не буде ніколи рахувати, то все одно мозок то розвивається. А тут ще й нейронні зв'язки. А шиття – корисне завдання. Розвиває кругозір, дрібну моторику, обʼємне мислення, посидючість, ну і навички. І 10 років взагалі нормальний вік, і в 6 діти щось шиють чи вишивають".

"Почитала ваші коментарі і мені навіть трохи шкода вашого сина, і це не тому, що в нього завдання пошити гольничку. Ми не живемо в часи, коли треба штопати шкарпетки (поки що), але базові навички шиття для будь-якого 5-класника – це не вища математика. Навіть з точки зору виховання це прекрасний приклад, що будь-яка праця є важливою, вимагає концентрації і має цінуватися, а не знецінюватися. Навіть така дрібна, як гольничка".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що завдання з математики для першого класу спантеличило українських батьків.