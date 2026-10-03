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Як українською буде "смирительная рубашка": тільки не кажіть "смиренна сорочка"

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Як українською буде "смирительная рубашка": тільки не кажіть "смиренна сорочка"
Спецодяг для стримування поривів людини, що становить небезпеку, правильно називати гамівною сорочкою. Джерело: Ingo Boddenberg

Якщо відверто, то всім нам зараз здається, що цей світ збожеволів і на нього варто накинути сорочку, рукави якої зав’язуються за спиною – від гріха подалі. А чи знаєте ви, як цей предмет спецодягу називається українською мовою?

Чимало наших читачів легко згадають російську назву – "смирительная рубашка". Правда в тому, що перекладати її як "смиренна сорочка" точно не варто. OBOZ.UA розповідає про правильний варіант.

Як українською буде ''смирительная рубашка'': тільки не кажіть ''смиренна сорочка''

Тлумачення слова "смиренний". Джерело: Скриншот

Звернімось до словника по тлумачення слова "смиренний". Ним в українській мові називають людину, позбавлену гордовитості або покірну, лагідну. А отже, враховуючи призначення сорочки для стримування небезпечних поривів людини, цей прикметник тут точно не підходить.

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Коли ми маємо на увазі, щось, що не дає якимось проявам виходити назовні, стримує їх, або ж і напряму заспокоює, тут доречніше вжити дієслово "гамувати". Гамувати можна ентузіазм, біль або, наприклад, істерику. А отже і сорочка, про яку говоримо, має бути "гамівна". Саме таку назву має цей предмет спецодягу.

Як українською буде ''смирительная рубашка'': тільки не кажіть ''смиренна сорочка''

Тлумачення слова "гамувати". Джерело: Скриншот

До речі, гамівні сорочки досі застосовують у психіатричних закладах та у в’язницях деяких країн. Але через те, що їх використання вважається не надто гуманним методом впливу, на нього діють суворі обмеження. До такого способу фіксації вдаються лише в екстрених випадках, коли людина становить справді велику загрозу для себе чи інших, і лише на нетривалий час.

Раніше OBOZ.UA розповідав, коли правильно казати "вечір був тихий", а коли – "вечір був тихим".

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