Під час пошуку житла чи бронювання готельного номера ми часто звертаємо увагу на наявність опалення, водопостачання, душу та інших необхідних для комфортного проживання умов. Однак не всі знають, як правильно назвати їх українською, не вдаючись до калькування з російської.

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OBOZ.UA розповідає, чим варто замінити російське слово "удобства" та на який мовний нюанс слід звернути увагу.

Описуючи комфортне помешкання, українці нерідко використовують словосполучення "квартира з усіма зручностями". Хоча слово "зручність" є нормативним, у контексті побутових умов мовознавці радять віддавати перевагу іншому відповіднику.

Природніше українською звучить "квартира з усіма вигодами". Саме слово "вигода" з наголосом на другому складі позначає сприятливі умови для проживання, побутовий комфорт.

Ось кілька прикладів правильного слововживання:

На вихідні ми орендували невеликий будинок з усіма вигодами.

Туристам пропонують просторі номери з вигодами.

Родина переїхала до нового помешкання з усіма сучасними вигодами.

Навіть у віддаленому гірському селі можна знайти садибу з усіма вигодами.

В українській мові є слова, які пишуться однаково, проте залежно від наголосу мають різне значення. Саме до таких належить слово "вигода".

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Ви́года – користь, прибуток, зиск, сприятливий результат певної діяльності.

– користь, прибуток, зиск, сприятливий результат певної діяльності. Виго́да – зручність, комфорт, сприятливі побутові умови.

Наприклад, підприємець може шукати фінансової ви́годи від укладення угоди, а мандрівник – обирати помешкання з усіма виго́дами.

Тож під час опису житла варто не лише правильно добирати слова, а й пам'ятати про наголос, адже від нього може залежати значення сказаного.

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