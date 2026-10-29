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Як виправити рівняння: головоломка з сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
138
Як виправити рівняння: головоломка з сірниками
Щоб виправити це рівняння, потрібно пересунути лише один сірник. Джерело: quiz.3o9.in

Шукаєте спосіб швидко розважитися і при цьому перевірити своє логічне мислення? Пошук нестандартних рішень у головоломках із сірниками – це чудовий тренажер для уваги. Дивіться зображення нижче.

Перед вами рівняння 1 + 9 = 1, викладене з 14 сірників. OBOZ.UA пропонує вам придумати, як пересунути всього один із них, щоб рівняння почало сходитися. Якщо готові до справжнього виклику, спробуйте вкластись у 20 секунд. Саме такий результат показують справжні майстри головоломок з сірниками.

Як виправити рівняння: головоломка з сірниками

Пересуньте всього один сірник, щоб рівняння почало сходитись. Джерело: quiz.3o9.in

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Такі завдання допомагають тренувати логічне мислення, кмітливість і вміння знаходити нестандартні рішення. Щоб упоратися з головоломкою, уважно придивіться до рівняння та подумайте, куди найкраще перемістити сірник. Вивчіть усі цифри, зрозумійте, які з них і як можна трансформувати, переклавши лише одну паличку.

Потрібна підказка? Ось вона – у цій задачі ми трансформуємо лише цифри. Знаки можна залишити в спокої. Якщо ви не вклались у 20 секунд, скористайтесь цією підказкою і ще раз подумайте над завданням. Не переходьте до пояснення правильної відповіді, поки не придумаєте свій варіант.

Отже, щоб виправити це рівняння, потрібно перетворити дев’ятку на нуль. Для цього переверніть центральний горизонтальний сірник у цифрі вертикально. Вийде рівняння 1 + 0 = 1. Воно, як бачимо, нарешті сходиться.

Як виправити рівняння: головоломка з сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: quiz.3o9.in

Раніше OBOZ.UA публікував складну головоломку з сірниками, в якій потрібно було з двох трикутників зробити шість, пересунувши чотири палички.

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