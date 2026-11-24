Чому сучасним дітям недостатньо просто розповідати історичні факти? Як перетворити дати, імена та події на історії, які хочеться дивитися й обговорювати? Засновниця освітнього проєкту "Скарб" Христя Храновська та його креативна продюсерка Ольга Навроцька розповідають, чому українське минуле варто відкривати по-новому, як анімація допомагає оживити історію та чому цей процес може бути захопливим не лише для дітей, а й для дорослих.

Відео дня

У багатьох із нас історія зі шкільних років асоціюється з довгими списками дат, іменами правителів і битвами, які потрібно було запам’ятати до контрольної. Але за всім цим часто губилося найцікавіше – люди, їхні характери, рішення, повсякденне життя та події, які формували нашу країну.

До того ж українську історію століттями переписували, спотворювали й намагалися стерти з пам’яті. Тому сьогодні знайомство з власним минулим – це не лише питання освіти, а й можливість краще зрозуміти себе, свою культуру та місце України в європейській історії.

Саме з бажання змінити ставлення до вивчення історії виник освітній проєкт "Скарб". Його засновниця Христя Храновська зізнається: у школі сама не любила цей предмет і ледве його здала. Але згодом зрозуміла, наскільки багато втрачає людина, коли сприймає історію лише як набір фактів для запам’ятовування.

"Історія – це ж не про дати! Це про нас. Про те, хто ми, звідки прийшли, що вміли, що створювали, за що боролися. І чому ми сьогодні саме такі. Особливо зараз, коли ворог намагається знищити не лише наші міста, а й нашу пам’ять, знати власну історію – життєво важливо", – говорить Христя.

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Водночас на ідею проєкту вплинули й сучасні умови, у яких навчаються українські діти: хтось змушений переривати уроки через повітряні тривоги, хтось навчається онлайн, а хтось перебуває далеко від дому. Христя хотіла створити доступний формат, який допоможе дітям знайомитися з українською історією незалежно від того, де вони перебувають.

"Мені захотілося створити щось, що працюватиме для всіх цих дітей. Щось живе, захопливе, доступне. Щоб дитина могла відкрити мультфільм будь-де у світі – і раптом закохатися у власну історію. Так народився "Скарб", – розповідає засновниця проєкту.

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Не перетворити підручник на мультфільм, а розповісти історію по-новому

Для команди було принципово важливо не просто перенести навчальний матеріал на екран. Над створенням уроків працюють історики, науковці, методисти, психологи й учителі. Команда консультується з фахівцями освітньої галузі, тестує матеріали та враховує відгуки.

"Ми постійно ставили собі запитання: що дитина має зрозуміти після цієї історії? Що її здивує? Що вона запам’ятає не тому, що мусить, а тому, що їй стало цікаво? Бо якщо ми просто візьмемо підручник і перетворимо його на мультфільм, це буде той самий підручник, тільки анімований", – пояснює Христя Храновська.

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Ще один важливий принцип "Скарбу" – змінити оптику, через яку діти дивляться на українське минуле. Не зводити його лише до трагедій, завоювань і боротьби, а показувати історію сильної, шляхетної, підприємливої нації, яка створювала держави, будувала міста, розвивала культуру, торгувала з Європою, вміла домовлятися та перемагати.

"Мене дуже зачіпає, коли наша історія зводиться лише до того, скільки разів нас завойовували, пригнічували, нищили. Так, у нас було багато трагедій. І ми маємо їх знати та пам’ятати. Але це далеко не вся наша історія! Ми створювали держави, будували міста, торгували з Європою, розвивали культуру, мистецтво, освіту. Ми вміли домовлятися, ризикувати, винаходити, перемагати", – наголошує Христя.

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На її думку, таке знання минулого формує внутрішню опору та допомагає дітям виростати з відчуттям власної гідності, сили й свободи.

Як оживити історію за допомогою анімації

За творчу реалізацію проєкту відповідає Ольга Навроцька – письменниця, режисерка та креативна продюсерка "Скарбу". Саме через анімацію команда отримує можливість відтворити історичне середовище, показати архітектуру, одяг, предмети побуту й деталі різних епох, водночас зберігаючи динаміку та зрозумілий для сучасного глядача сюжет.

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"Анімація – це повна свобода дії і дуже зрозумілий формат і для дітей, і для дорослих. Звісно, за її допомогою ми можемо показати практично повну історичну реконструкцію того часу, про який розповідаємо", – пояснює Ольга.

Водночас художня свобода не означає довільного трактування подій. За словами креативної продюсерки, команда працює над цим разом – на етапі сценарію та режисерського бачення.

"Ми максимально достовірні, тому художня свобода – це крайня рідкість і лише там, де вона не перетинається з історичними фактами", – зазначає вона.

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Важливу роль відіграє і візуальний стиль. Команда обрала реалістичну манеру зображення, яка допомагає підкреслити історичні деталі, але водночас залишила анімаційні прийоми та додала паралелі із сучасністю. Так історичні події не перетворюються на музейну реконструкцію, а стають частиною живої оповіді.

Історія не лише правителів, а й звичайних людей

Одна з особливостей відеоуроків – у центрі сюжету опиняються не лише князі, королі та відомі історичні постаті, а й звичайні люди, через чиї долі глядач може відчути атмосферу певної епохи.

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"Вся наша оповідь іде через простих людей, вірніше, підлітків. Вони стають своєрідними провідниками в минуле для сучасних дітей. Їхні історії допомагають легше встановити емоційний зв’язок із героями та побачити, що за великими історичними подіями завжди стояли звичайні люди – зі своїми переживаннями, мріями, страхами й надіями", – пояснює креативна продюсерка.

Для команди важливо, щоб дитина не просто отримала певний обсяг інформації, а запам’ятала хоча б частину історичного матеріалу. Тому персонажі мають бути зрозумілими й цікавими для юної аудиторії.

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П’ять анімаційних історій, із яких можна почати знайомство з "Скарбом"

Наразі освітній проєкт пропонує п’ять відеоуроків, присвячених різним періодам української історії. Їх можна переглядати як частину навчання або просто обирати для знайомства з минулим – самостійно чи разом із родиною.

1. "Велике розселення слов’ян: побут та господарство"

Перший урок знайомить із життям наших предків понад тисячу років тому: їхніми оселями, одягом, їжею, ремеслами та господарством. Це можливість побачити, як формувався повсякденний світ слов’ян і яким було їхнє життя в гармонії з природою.

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СКАРБ. Урок 1. Велике розселення словʼян. Побут і господарство.

2. "Княгиня Ольга. Легендарна політикиня середньовічної Європи"

Історія про княгиню, яка завдяки розуму, системності й далекоглядності стала однією з найвідоміших правительок свого часу. У відео йдеться про її політичні рішення, реформи та хрещення, що стало важливим кроком у відносинах Русі з європейським світом.

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СКАРБ. Урок 2. Княгиня Ольга. Легендарна політикиня середньовічної Європи

3. "Князь Святослав Хоробрий. Лідер, який ішов попереду"

Відеоурок розповідає про князя-воїна, який жив так само, як його дружинники, і особисто брав участь у походах. Глядачі дізнаються про його військові стратегії, знамените "Іду на ви!" та історію двозуба – родового знака Рюриковичів, що став основою сучасного українського тризуба.

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СКАРБ. Урок 3. Святослав Хоробрий. Видатний воєнний стратег Х століття

4. "Галицько-Волинське князівство – щит і меч середньовічної Русі"

Ця історія починається з долі восьмирічного Тимоша, який переживає падіння Києва під час монгольської навали та вирушає на захід до князя Данила Романовича. Через пригоди хлопчика глядачі знайомляться з історією Галицько-Волинської держави, боротьбою Данила за об’єднання земель та заснуванням Холма.

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Урок 4. Галицько-Волинське князівство – щит і меч середньовічної Русі

5. Історія Луцька XV століття та з’їзду європейських монархів 1429 року

У центрі сюжету – чотирнадцятирічний Тимко, сирота й учень корчмаря. Його історія переносить глядачів у середньовічний Луцьк, який став місцем зустрічі європейських правителів. Через повсякденне життя хлопця та відвідувачів корчми можна побачити, як жили містяни й чому події, що відбувалися на рівні монархів, мали значення для звичайних людей.

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Відеоуроки № 4 та № 5 створені за підтримки Українського культурного фонду в межах програми "Мистецтво в кадрі", ЛОТ 1 "Аудіовізуальний контент".

Не замінити вчителя, а викликати цікавість

Христя Храновська наголошує: "Скарб" не претендує на те, щоб замінититрадиційне навчання чи вчителя. Навпаки, проєкт має стати додатковим інструментом, який допоможе зробити знайомство з історією цікавішим і спонукатиме дітей самостійно шукати відповіді.

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"Для мене "Скарб" – це більше, ніж мультфільми. Ми створюємо цілий освітній світ: історії, персонажів, архіви знань, матеріали, з якими можна працювати в класі або самостійно вдома. І мені хочеться змінити саму логіку знайомства з історією. Не "вивчи, бо треба", а "дивись, як цікаво, ходімо розбиратися!"", – говорить засновниця проєкту.

Вона переконана: якщо після перегляду дитина захоче відкрити карту, знайти більше інформації про князя, розпитати батьків або посперечатися з учителем – це вже важливий результат.

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І, мабуть, у цьому головна ідея "Скарбу": не просто розповісти дітям, якою була історія України, а допомогти їм захотіти дізнатися про неї більше. І зробити так, щоб дорослі теж із задоволенням долучалися до цього відкриття.

Довідка про проєкт "Скарб"

"Скарб" – це освітня екосистема, в якій анімаційні відео стають відправною точкою для повноцінного уроку історії.

На платформі skarb.education учителі можуть знаходити навчальні матеріали, сценарії уроків, презентації та візуальні матеріали, які допомагають працювати з історичними темами в класі, онлайн або під час самостійного навчання.

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Кожне відео триває близько семи хвилин. Його завдання – не вмістити всю інформацію про історичну епоху, а викликати цікавість, здивування та бажання дізнатися більше. Важливою частиною проєкту є також додаткові науково-освітні матеріали, покликані допомогти дітям і вчителям глибше досліджувати теми, порушені в анімації. Матеріали до нових епізодів готуються до публікації на освітній платформі проєкту.

Над створенням анімаційного контенту працює міждисциплінарна команда істориків, археологів, сценаристів, методистів, дитячих психологів і фахівців анімації.

4 та 5 епізоди створено за фінансової підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми "Мистецтво в кадрі", ЛОТ 1 "Аудіовізуальний контент".