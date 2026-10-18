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Як змусити дітей мовчати? Вчителька початкових класів показала геніальний лайфхак

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 339
Як змусити дітей мовчати? Вчителька початкових класів показала геніальний лайфхак
Один олівець допоможе дитині вчитись писати, інший допоможе їй зберігати тишу. Джерело: Pexels

Шум на уроках – звична справа для початкової школи. Ще не до кінця адаптовані до навчання діти постійно відволікаються і починають говорити без дозволу. Як змусити їх усіх разом посидіти тихо хоча би кілька хвилин, придумала вчителька Тетяна Войтович.

Ролик із лайфхаком вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці. І підписала словами: "Лайфхак) Як зробити тишу на уроці? Не дякуйте, колеги".

Суть трюку полягає в тому, щоби дати дітям завдання якомога довше втримувати олівець на обличчі. Більшість учнів Войтович пішли простим шляхом і затисли предмет в зубах. Це ніяк не завадило їм продовжити вчитись письму і навіть весело махати руками на камеру. А одна дівчинка пішла далі і ускладнила собі завдання, притиснувши олівець до носа верхньою губою. Так чи інакше, говорити це їй теж не давало. 

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Як змусити дітей мовчати? Вчителька початкових класів показала геніальний лайфхак

У коментарях пожартували, що лайфхак складно назвати насправді надійним. Джерело: Скриншот

Втім, у коментарях пожартували, що коли діти втомляться і олівці почнуть падати на підлогу, шуму стане тільки більше. Що цілком схоже на правду, однак все ж вартує хоча б кількох хвилин тиші і зосередженої роботи в класі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які дві поради дала охочим вивчити англійську переможниця конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2026 Світлана Меркулова.

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