Як зробити 3 ідеальних квадрати: головоломка з сірниками

Головоломки з сірниками – це дивовижно елегантний тренажер для мозку. Все, що вам потрібно для справжнього інтелектуального виклику, це не суперсучасний гаджет, а невеличка коробка з дерев’яними паличками. Решту зробить ваша фантазія. Дивіться зображення нижче.

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Сьогодні OBOZ.UA пропонує вам задачу на трансформацію фігур. Перед вами решітка, викладена з 12 сірників. Вам належить перекласти всього три з них, щоб отримати три ідеальних квадрати. Обмежень у часі головоломка не має, тож дайте собі волю як слід подумати над її розв’язком

Головна краса таких задач полягає у зламі шаблонного мислення. Коли для перетворення початкової фігури у дещо зовсім відмінне, потрібно перекласти кілька паличок, доводиться виходити за межі стандартних уявлень про геометрію та експериментувати з кутами, спільними гранями, ще й дивитися на форму під абсолютно новим ракурсом.

До речі, у цій задачі ключовими будуть саме кути. Отже, якщо ви застрягли і не можете придумати розв’язок, то ось вам підказка: квадрати мають торкатись один одного не гранями, а вершинами. Тепер ще раз як слід подумайте над головоломкою, щоб розв’язати її самотужки.

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А відповідь тут така: щоб створити з решітки три квадрати, потрібно розібрати одну із зовнішніх частин решітки. Нехай це буде права її сторона. Звільнені два горизонтально розташованих і один вертикальний сірник тепер можна використати, щоб закрити інші сторони решітки. Так і утвориться три квадрати, які йдуть у шаховому порядку і торкаються один одного лише вершинами.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, де два маленьких і один великий трикутник потрібно було перетворити на два великих і один маленький.