Український викладач математики Євген Ткаченко розкритикував рішення Міністерства освіти та науки щодо підготовки карʼєрних радників у школах. За його словами, поява таких консультантів нагадує деградацію освіти, адже діти не отримують навіть базових знань через дистанційне навчання, повітряні тривоги і провалені уроки.

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Про це педагог написав у дописі в Facebook. Він підкреслює, що у той час, коли вчителям не вистачає на підвищення зарплат, не всі школи забезпечені укриттям, а діти сидять вдома, запроваджують карʼєрне консультування, яке передбачає нові посади і витрати.

"Освіта деградує чи мені здається? 10 000 кар’єрних радників у школах. Коли вчителям на зарплати не завжди є. Про яку профорієнтацію можна говорити, коли діти масово не отримують навіть базової освіти через дистанційку, постійні тривоги й провалені уроки? Наче живемо в паралельній реальності. Ставлять генератори там, де немає укриттів і діти все одно сидять удома. Досі не у всіх школах є нормальні укриття – натомість з’являються нові посади та витрати. Вчителям не вистачає нормальних зарплат, але під кар’єрне консультування розгортають масштабні ініціативи", – пише освітянин.

Він зазначає, що школярі мають імітацію уроків, адже "підключаються" до онлайн-занять, але грають в ігри або просять бабусю посидіти замість них, а самі сплять. Викладач підкреслює, що спершу необхідно забезпечити безпеку, якісне офлайн навчання і гідну оплату вчителям, а потім створювати нові посади.

У коментарях педагога підтримали у його поглядах, зазначаючи, що подібний крок руйнує українську освіту, а у сучасному світі є можливості якісного консультування при потребі.

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"Нонсенс. Звільняють через перепрофілювання вчителів з навчальних предметів, а кошти для нікому не потрібних профрадників наявні. Профорієнтація – чергове шахрайство, нікому не потрібні профорієнтатори. У сучасному світі є можливості якісного консультування при потребі".

"Ще один величний крок до європейської освіти і подалі від вітчизняної. А хто буде навчати радників? Невже швейцарці не знайомі з нашими реаліями і специфікою? Хотів би побачити перших курсантів. Мабуть усі наближені до управлінського керівництва. А зарплатня невже швейцарська? Тоді і директори перейдуть у радники. А якщо серйозно: ще один крок до руйнування і знищення освіти. У МОН не мрійники і фантазери, а цілеспрямовані руйнівники і антидержавники".

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Як відомо, в Україні за підтримки Швейцарії готують 10 000 кар’єрних освітніх радників, які працюватимуть у кожній школі й допомагатимуть підліткам із професійним вибором, починаючи з 7 класу.

Під час навчання педагоги вивчатимуть:

як враховувати інтереси, здібності та потреби кожної дитини;

як створити та розвивати систему профорієнтації та кар’єрного консультування у школі;

як налагоджувати співпрацю освіти, влади та бізнесу;

які методики та підходи допомагають учням і ученицям визначитися з майбутньою професією, а також багато інших актуальних тем.

Підготовку кар’єрних освітніх радників здійснюватимуть понад 160 менторів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Лікарчук розкритикував чергування вчителів у школі і назвав пʼять кроків, які змінять освіту в Україні.