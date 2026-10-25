"Яка різниця, де пити Нурофен"? Українка розповіла, що її шокувало у дитсадках в Іспанії

В Іспанії батьки відводять своїх малюків у дитячі садки, незважаючи на стан здоров’я дитини. Якщо вона не ушпиталена і може сама ходити, її хвороба – не привід залишати дитину вдома.

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Це помітила одна українка, яка наразі живе зі своїми дітьми саме в Іспанії. Жінку здивувала і шокувала поведінка іспанців, але в мережі їй підтвердили, що для цієї країни такий підхід є нормою.

Де пити Нурофен

Українка припустила, що в Іспанії серед батьків дітей, що ходять в садочок, "існує якась негласна домовленість". Вона пригадала, як це було в Україні, коли до садку ходив її старший син.

"В Україні коли він ходив в садок, то якщо якась дитина захворіла і мама привела її в садочок, в чаті обов’язково відбувався пошук цієї мами й цькування, мовляв, що це ви приводите незорову дитину у садочок. А в Іспанії таке враження, що всі на це дружньо закривають очі. У дитини можуть бути соплі до коліна, кашель такий серйозний – і їх все одно водять у садочок. Типу яка різниця, де пити Нурофен", – розповіла українка.

Вона запитала в мережі, що люди думають з цього приводу. Та в коментарях жінці відповіли, що це загалом нормальна ситуація для Іспанії. Ба більше – саме так відбувається і в переважній більшості інших країн цивілізованого світу.

Солідарність з іспанками

Дійсно, в Україні не прийнято хворих дітей відводити до садочків та шкіл. І дійсно, інші підходи в інших країнах спершу шокують. Але з часом українці починають розуміти, що це нормальне явище.

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Так, інша українка розповідає, що спершу також "ні-ні, якщо діти хворі, то все, ніяких шкіл та садочків, сидимо дома та лікуємось". Але зараз "якщо температури немає, на соплі й кашель не зважаємо" і відправляємо дітей і до садочків, і до шкіл. "Ми в цьому питанні солідарні з мамами-іспанками", каже вона.

Люди зауважують, що в Іспанії не існує окремого лікарняного по догляду за дитиною (тільки у випадку госпіталізації його можуть дати), тож "виходу немає", і "іспанці розуміють один одного".

І не лише Іспанія

"Так це не лише Іспанії, в США також. І взагалі у більшості країн соплі та кашель не привід тижнями дітей вдома тримати, і звісно, не привід сплачувати лікарняні. То просто ми звикли, бо так колись було в Україні", – розповідають в мережі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, в США діти ходять у дитсадок навіть із високою температурою (до 38 градусів) – батьки ще зранку дають малюкам жарознижувальний препарат і приводять їх у групи.

А також там батьки не здають кошти на потреби закладу освіти. Вони платять додатково лише за організацію подорожей або заходів для дітей, на кшталт випускних чи подібних свят, розповіла нам українка Юлія Кузьмін, яка працює в американському дошкільному закладі освіти.