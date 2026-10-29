Яка склянка наповниться найшвидше: головоломка

Головоломки з водою та посудинами – чудовий спосіб перевірити свою уважність і логічне мислення. На перший погляд, такі завдання здаються простими, проте правильна відповідь часто приховується в найменших деталях. Дивіться зображення нижче.

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Як пише Smart Brain Puzzles, подібні інтелектуальні вправи спонукають мислити нестандартно та шукати неочевидні рішення. Пропонуємо перевірити, чи зможете ви визначити, яка з семи склянок першою наповниться водою.

Перед вами зображення семи посудин, з'єднаних системою трубок. Вода надходить із крана у склянку під номером 1, а звідти має розподілятися між іншими ємностями.

Ваше завдання – визначити, яка склянка наповниться першою.

Уважно розгляньте малюнок і спробуйте простежити шлях води від крана до кожної посудини. Не поспішайте з висновками, адже деякі трубки мають непомітні перешкоди, які можуть змінити напрямок потоку.

Особливу увагу зверніть на місця з'єднання трубок зі склянками. Саме там прихована підказка до правильного розв'язання.

Правильна відповідь

Правильна відповідь – склянка №5.

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Можливо, ви обрали посудину під номером 6, адже на перший погляд вода повинна швидко до неї дістатися. Однак нижній канал, який мав би забезпечити цей шлях, перекритий.

Щоб розв'язати головоломку, потрібно послідовно виключити всі маршрути, якими вода не може рухатися через заблоковані трубки.

Якщо уважно простежити відкриті з'єднання, виявиться, що першою наповниться саме п'ята склянка.

Секрет завдання полягає не у швидкості обчислень, а в умінні помічати дрібні деталі. Саме тому навіть найпростіша на вигляд головоломка може змусити замислитися.

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