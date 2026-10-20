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Яка ваша слабкість у коханні: покаже тест на особистість

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
75
Яка ваша слабкість у коханні: покаже тест на особистість
Те, що ви побачите на цьому зображенні першим, розкаже, що вас приваблює у коханні. Джерело: shupliak.art

Оптичні ілюзії влаштовані так, щоб обманути наш зір та уяву, змусити першим помітити те, що співзвучне нашим внутрішньому стану та поглядам. На цьому принципі будуються легендарні "двовзори" українського художника Олега Шупляка, з яких в інтернеті роблять цікаві тести. Дивіться зображення нижче. 

Наприклад, на цьому зображенні автор заховав чотири силуети. Існує думка, що кожен із них викриває у вас особливу рису – те, що найбільше приваблює вас у коханні. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте шукати пару, чи вже маєте чималий досвід у стосунках, подивитися на цей малюнок точно варто. Але не вдивляйтесь у зображення занадто довго. Важливим є саме найперше враження.

Яка ваша слабкість у коханні: покаже тест на особистість

Що ви побачили на цьому зображенні першим, не вдивляючись надто пильно. Джерело: shupliak.art

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Раніше OBOZ.UA публікував тест, який допоможе побачити рису, яку люди люблять у вас найменше.

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