Яка ваша слабкість у коханні: покаже тест на особистість

Оптичні ілюзії влаштовані так, щоб обманути наш зір та уяву, змусити першим помітити те, що співзвучне нашим внутрішньому стану та поглядам. На цьому принципі будуються легендарні "двовзори" українського художника Олега Шупляка, з яких в інтернеті роблять цікаві тести. Дивіться зображення нижче.

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Наприклад, на цьому зображенні автор заховав чотири силуети. Існує думка, що кожен із них викриває у вас особливу рису – те, що найбільше приваблює вас у коханні. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте шукати пару, чи вже маєте чималий досвід у стосунках, подивитися на цей малюнок точно варто. Але не вдивляйтесь у зображення занадто довго. Важливим є саме найперше враження.

Якщо ви першою побачили жінку в масці

Найцікавіше для вас у закоханості – це період залицянь, отой початковий етап бурхливих емоцій та непевності, коли стосунки ще не стали офіційними. Це зовсім не свідчить про острах серйозних зобов'язань, просто перші флірт і невизначеність дарують вам найбільше емоцій. І це цілком природно, адже початок роману – справді захопливий час.

Якщо ви першим побачили човняра вдалині

У стосунках ви найбільше шукаєте відпочинку від власних думок. Багато хто щодня тихо бореться із сумнівами чи тривожністю, тому зустріч із людиною, яка допомагає вирватися з цього внутрішнього шуму, здається майже дивом. Відчувати таке полегшення поруч із комусь – чудово, проте варто пам'ятати: жоден партнер не здатен повністю закрити чи розв'язати ваші внутрішні проблеми. Кохання підтримує, але шлях до гармонії все одно лежить усередині вас.

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Якщо ви першим побачили порожній човен

Порожній човен підказує, що вас вабить невідомість і можливість зануритися в щось нове й незвідане разом із іншою людиною. Поки більшість остерігається чужого та невідомого, вас це щиро інтригує й надихає, саме від цього почуття закоханості стає для вас таким яскравим і живим.

Якщо ви першими побачили закоханих

В коханні ви шукаєте насамперед затишку, безпеки та надійності. Ви можете скільки завгодно говорити про свою незалежність, але в глибині душі саме прагнення побудувати стабільне життя з людиною, якій довіряєте, мотивує вас ходити на побачення. У цьому немає нічого поганого: бажання відчувати захищеність – абсолютно нормальне та здорове.

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Раніше OBOZ.UA публікував тест, який допоможе побачити рису, яку люди люблять у вас найменше.