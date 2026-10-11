Якби вчителі відповідали на запитання учнів так, як думали в голові: мережу розсмішило відео про ''Оксану Василівну''

Якими би були слова вчителя, якби він відповідав на не завжди розумні запитання учнів так, як думає, а не так, як годиться? Продемонструвати це взявся викладач української мови та літератури однієї з київських шкіл Юра Пеоні.

Відео дня

У своєму TikTok він опублікував ролик, в якому з гумором обіграв п’ять поширених запитань від школярів. Для цього Пеоні перевтілився у своє альтер его – саркастичну Оксану Василівну.

У центрі сюжету – типова ситуація, коли учень намагається щось спитати, але видає чергову типову дитячу дурницю. Бліцкомедія побудована на контрасті: спочатку глядачам показують "думки" Оксани Василівни, сповнені іронії та сарказму, а одразу після цього – її стриману та професійну, навіть в дечому лагідну відповідь уголос.

У ролику вчителька подумки відправляє учня без підручника "сидіти на кортонах на Троєщині", під час оцінювання декламації віршів пропонує враховувати індекс Доу-Джонса та таблицю Ассмана, а на прохання відповісти з місця радить "розвалитися як сосиска на її ліжку". Також у відео відображені ситуації, коли школярі перепитують про потребу заводити новий зошит чи допитуються про значення атестата з відзнакою.

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Відео викликало жвавий відгук у мережі, особливо серед колег-освітян Пеоні. Так у коментаря не одна вчителька щиро розповіла, що упізнала в Оксані Василівні саму себе.

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А деякі педагоги зізнавались, що їм вартує зусиль стримувати аналогічні емоції на уроках. Хтось навіть визнавав, що роками досвіду ця внутрішня цензура починає зникати, і вони вже не соромляться відповідати учням із часткою сарказму – наприклад, пропонуючи, коли закінчується зошит, писати на туалетному папері.

Тим часом користувачі, які не працюють у школі, із захопленням зазначають, що після таких роликів починають шкодувати про вибір іншої професії. Так чи інакше, а під роликом Пеоні користувачі залишили чимало захоплених коментарів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, за якими критеріями Юра Пеоні впізнає твори, написані штучним інтелектом, і коли може навіть поставити за них підвищену оцінку.