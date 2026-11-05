Якщо батьки не мають хобі: 8 звичок, які діти переймають і несуть у доросле життя

Хобі, якщо в людини воно є, стає важливою частиною її життя, допомагає краще відкривати те, що їй подобається, глибше пізнавати себе та проявлятися у творчості. Однак у сім’ях, де батьки не мають хобі, діти нерідко виростають із певними особливостями характеру.

Відео дня

Як стверджує видання YourTango, відсутність часу на улюблене заняття через роботу або відсутність інтересу до саморозвитку та самовираження передаються і молодшому поколінню. Подорослішавши, діти батьків, які не мали хобі, можуть стикатися із певними доволі конкретними психологічними проблемами. Звісно, ймовірність появи таких негативних наслідків не є 100%, але звернути увагу на них все ж варто. Отже, які вони – звички, які можуть зберігатися в дорослому віці, якщо батьки не мали захоплень

Відчуття провини за відпочинок

Людям, які виросли в родинах без хобі, часто складно просто нічого не робити. У дитинстві вони бачили, як батьки постійно займалися хатніми справами і майже не дозволяли собі відпочивати та приділяти час собі. Тому згодом у них виникає відчуття провини щоразу, коли вони вирішують розслабитися.

Замість того щоб взяти час на перепочинок, вони виснажують себе домашніми обов'язками та намагаються весь час бути зайнятими. У їхньому дитинстві вільного часу, найімовірніше, майже не було, а кожне заняття мало приносити практичну користь.

Постійно бути активним – непогано, але надмірна зайнятість без розваг і відпочинку зрештою призводить до виснаження. Такі дорослі діти звикають думати, що завжди повинні бути відповідальними і займатися корисними справами.

РЕКЛАМА

Нерозуміння того, що їм подобається

Оскільки батьки не мали власних захоплень, діти в таких родинах часто не отримували прикладу того, як можна знаходити цікаві заняття. Їм не було від чого відштовхнутися, тому в дорослому віці їм буває складно зрозуміти, що насправді приносить задоволення. У дитинстві вони, можливо, вирішили, що хобі – це марна трата часу, і перенесли таке ставлення в доросле життя.

Як пояснює професорка психології Сара Прессман, захоплення часто сприймають як ознаку збалансованого й насиченого життя. Тому їхня відсутність може викликати відчуття неповноцінності або думку, що людина недостатньо цікаво проводить свій час.

Головні історії дня

Звичку відволікатися, аби не нудьгувати

Дорослі, які виросли з батьками без захоплень, часто намагаються заповнити кожну вільну хвилину. Їм важливо постійно чимось займатися, адже вони погано переносять нудьгу. Замість того щоб знайти цікаве заняття, вони нерідко просто шукають спосіб відволіктися – найчастіше за допомогою соціальних мереж.

Вони хапаються за телефон і бездумно гортають стрічку, годинами переглядають TikTok чи Instagram. Така активність не потребує особливих зусиль і не змушує багато думати, тому стає простим способом згаяти час. Однак у перспективі це не йде на користь: надмірне користування соцмережами може негативно впливати на психічне здоров'я та загальне самопочуття.

РЕКЛАМА

Готовність витрачати гроші лише на необхідне

Якщо батьки не мали власних інтересів, діти могли так і не навчитися тішити себе приємними покупками. З раннього віку вони засвоювали, що гроші потрібно витрачати ощадливо і лише на те, без чого не обійтися. Вони не купували собі іграшок просто заради задоволення, не просили смаколиків у кондитерській. Усі покупки мали практичне призначення – одяг, господарські товари та інші необхідні речі.

РЕКЛАМА

У дорослому віці таке ставлення до грошей зберігається. Навіть якщо людина добре заробляє та може дозволити собі витратити трохи більше, вона відмовляється від покупок, які не вважає необхідними. Оскільки в дитинстві не бачила, щоб батьки купували щось просто для власного задоволення, то й фінансову грамотність може розуміти як уміння не витрачати ні копійки на розваги.

Відсутність готовності пробувати нові заняття

Не всі дорослі, чиї батьки не мали захоплень, відмовляються від власних хобі. Проте їм може бути складно наважитися спробувати щось незнайоме. Наприклад, людина береться за в'язання або малювання, але кидає заняття, щойно розуміє, що в неї не все виходить. Вона не усвідомлює, що для задоволення від хобі зовсім не обов'язково бути вправною чи досягати високих результатів.

РЕКЛАМА

Іноді проблема полягає ще й у постійному порівнянні себе з іншими. Якщо друзі добре вміють в'язати гачком, людина може почуватися невдахою через те, що поки не досягла такого самого рівня майстерності. Вона сприймає захоплення як ще одне завдання, яке потрібно виконати якомога краще, а не як можливість відпочити й отримати задоволення від процесу.

РЕКЛАМА

Невміння знаходити час для себе

Люди, які виросли в родинах без захоплень, нерідко уникають часу наодинці із собою. Оскільки їхні батьки також постійно чимось займалися, така поведінка здається їм цілком звичною. Вони переконані, що чим більше справ у розкладі, тим краще. Але постійна зайнятість зрештою виснажує. Тому такі люди часто присвячують вільний час турботі про інших: так вони залишаються при справі й можуть не залишатися наодинці із собою.

Заздрісність

Дорослі, яким у дитинстві бракувало веселощів і захоплень, часто порівнюють своє життя з життям близьких людей. Вони помічають, що інші мають цікаві хобі, які приносять їм радість, і мимоволі замислюються, чому їхнє власне життя не таке насичене. Через це їм може здаватися, що вони живуть нудно й нецікаво. Через це може виникати заздрість до інших.

РЕКЛАМА

Очікування, що інші скажуть, чим їм займатись

Коли таким людям нічого робити, вони можуть покладатися на чужі пропозиції та рішення. Наприклад, якщо друзі збираються на пізній сніданок, вони охоче приєднаються, бо просто не знають, чим могли б зайнятися самостійно.

Вони звикають до думки, що для приємного дозвілля потрібні інші люди, які вирішать, куди піти і що робити. Така залежність від чужих ініціатив може лише посилювати страх самотності. А коли людина не має власних способів цікаво провести час, тривога через відсутність компанії може ставати особливо сильною.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які необхідні для життєвого успіху звички батьки мають прищепити ще до повноліття дитини.