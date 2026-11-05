Якщо на онлайн-уроці присутні лише двоє учнів із 26: хто несе відповідальність? Пояснення юристки

Відповідальність за присутність дітей на онлайн-уроках у школі несуть батьки. Адже саме вони, згідно із законодавством, зобовʼязані забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти.

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На цьому у Facebook зауважила освітня юристка Лілія Орел відповідаючи на запитання. Вона зауважила, що вчитель не несе відповідальність за те, що під час онлайн-заняття із 26 учнів присутні лише двоє. Проте педагог має належним чином виконувати свої професійні обовʼязки незалежно від кількості присутніх школярів.

"Відповідно до статті 55 Закону України "Про освіту" та статті 25 Закону України "Про повну загальну середню освіту", батьки зобов’язані забезпечувати здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. Згідно зі статтею 54 Закону України "Про освіту" та статтею 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту", учитель зобов’язаний належним чином виконувати свої професійні обов’язки незалежно від кількості присутніх учнів", – зазначила експертка.

Вона додала, що вчитель відповідає за належну організацію освітнього процесу та виконання своїх посадових обовʼязків, а батьки – за виконання обовʼязків щодо здобуття освіти їхніми дітьми.

Нагадаємо, у разі оголошення сигналу "повітряна тривога" вчитель повинен зупинити навчальний процес та пройти до безпечного місця. Крім того, педагоги мають наголосити учням, що їм необхідно перейти в укриття і перебувати там до відбою. Відповідні вимоги застосовуються і до онлайн-уроків.

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Такі умови містяться у листі Міністерства освіти та науки від 22 серпня 2025 року щодо організації освітнього процесу.

Ні батьки, ні керівник закладу освіти не мають права вимагати від учителя продовження онлайн-уроку під час повітряної тривоги. Адже, в умовах такої ситуації педагог не має змоги забезпечити та проконтролювати безпечний стан учнів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чи можна звільнити педагога за дописи в соцмережах.

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