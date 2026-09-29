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"Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться": українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 260
"Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться": українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу
Українці посперечались у Threads через патріотичне виховання у школі

Завдання із підручника "Я досліджую світ" (ЯДС) для 4 класу викликало бурхливу дискусію в мережі щодо меж патріотичного виховання та героїзації самопожертви серед школярів. Приводом для суперечок став допис письменника та музиканта Олександра Кравченка, відомого під псевдонімом Скритень, який він опублікував у соцмережі Threads.

Музикант звернув увагу на робочий зошит з предмета "Я досліджую світ" за 2021 рік (авторки Гільберг Т. Г., Тарнавська С.). Він зауважив, що дев'ятирічним дітям подають героїзацію самопожертви не як тему для обговорення, а як готові "правильні відповіді", які треба скласти та запам'ятати.

''Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться'': українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу

Пост Олександра Кравченка

Джерело: Скриншот

"Школа має навчати дітей мислити, а не визначати за них, що вони повинні любити і за що мають бути готові померти. Від***ться від дітей, людожери. Ви ж так не хотіли залишати війну майбутнім поколінням? Чи хотіли?", – наголосив Олександр Кравченко.

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''Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться'': українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу

Частина коментаторів назвала такі завдання пропагандою

Джерело: Скриншот

Очікувано, різке висловлювання викликало кардинально протилежні і доволі емоційні висловлювання у коментарях. Частина дописувачів підтримала позицію Скритня, заявивши, що найбільшою цінністю є життя, здоров'я та честь людини, а нав'язування ідей самопожертви малечі нагадує пропагандистські методи РФ чи спадщину радянського минулого.

''Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться'': українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу

У коментарях наголошували на важливості патріотичного виховання

Джерело: Скриншот

На їхню думку, школа повинна навчати критичного мислення, а будь-які курси, пов'язані з військовою тематикою чи "боргом перед державою", варто запроваджувати лише після 18 років, коли людина свідомо приймає рішення. Коментатори також зазначали, що любов до країни не має бути сліпою і має будуватися на взаємній повазі між державою та громадянином.

''Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться'': українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу

Завдання назвали важливим для виховання небайдужих громадян

Джерело: Скриншот

Натомість опоненти вважають патріотичне виховання цілком нормальним та необхідним, особливо в умовах повномасштабної війни. Особливо якщо таким вихованням не займаються і родині. Вони нагадали, що принцип "душу й тіло ми положим за нашу свободу" закладений у Гімні України, а відсутність національно-патріотичного виховання в минулому вже призвела до тяжких наслідків.

''Якщо вдома не вчать любити Батьківщину, то хоча б у школі намагатимуться'': українці посперечалися через завдання з ЯДС для 4 класу

Допис викликав кардинально протилежні думки

Джерело: Скриншот

Інші дописувачі зауважили, що націоналізм та формування патріотизму змалечку є базовою нормою в багатьох країнах світу. Як приклад наводили навіть досвід США, де молодші школярі щодня повторюють присягу прапору та гімн, у яких ідеться про любов і відданість своїй країні.

Раніше OBOZ.UA розповідав про маму, яка розкритикувала шкільну програму з музичного мистецтва.

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