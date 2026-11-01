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"Який сором! З якого ви року?" Мама п'ятикласника обурилася загадкою про макітру, але сама нарвалася на хейт. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
264
"Який сором! З якого ви року?" Мама п'ятикласника обурилася загадкою про макітру, але сама нарвалася на хейт. Відео
Мати школяра прочитала загадку про макітру в тікток. Джерело: tiktok.com/@paramedic_v_teplyci

Мати школяра не змогла зрозуміти значення слів із народної загадки та припустила, що макітра – це каструля. Її відео в TikTok викликало жваве обговорення, а користувачі соцмережі почали пояснювати жінці значення старовинного українського посуду та особливості народної творчості.

Ролик з'явився на TikTok-акаунті @paramedic_v_teplyci. Жінка показала завдання з української літератури для п'ятого класу та спробувала самостійно розібрати загадку. Однак її міркування про макітру, дірку та можливу відповідь викликали чимало критики в коментарях.

Загадка для школярів

У відео мама п'ятикласника зачитала завдання, яке діти отримали з української літератури:

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"На смак уродився, ще й маслом умився, в макітрі скакав, недовго нажився, у дірку скотився, круть-верть, та й пропав".

Жінка спробувала пояснити кожен рядок. Слово "уродився" вона пов'язала зі смаком, а макітру назвала можливим аналогом каструлі.

Найбільше її зацікавила згадка про дірку. Мама школяра припустила, що йдеться про рот, а потім висловила власну версію відповіді – можливо, це вареник.

"Перекладіть мені, будь ласка, на українську мову, що означає макітра. Бо мені лізуть всякі такі дурнуваті, нелітературні слова в голову", – сказала авторка відео.

Реакція користувачів

У коментарях користувачі TikTok не погодилися з таким трактуванням і почали пояснювати жінці значення загадки. Дехто порадив більше читати українську літературу та знайомитися з народними традиціями.

Користувачка aleksandra1602 написала, що батькам варто добре знати українську мову, читати твори вітчизняних авторів і привчати дітей до читання.

''Який сором! З якого ви року?'' Мама п'ятикласника обурилася загадкою про макітру, але сама нарвалася на хейт. Відео

У коментарях користувачі TikTok не погодилися

Інша коментаторка, lilija672, пояснила, що загадка належить до жанру усної народної творчості, у якому предмет або явище описують завуальовано.

Вона також розібрала зміст рядків:

"На диво вродився" – з тіста. Макітра – це давній посуд, у якому раніше подавали страви. У маслі вареники вмиваються, а потім їх їдять.

''Який сором! З якого ви року?'' Мама п'ятикласника обурилася загадкою про макітру, але сама нарвалася на хейт. Відео

У коментарях користувачі TikTok не погодилися

Ще один користувач, Сенянин, поділився власними спогадами з дитинства. Він розповів, що сам родом з Одещини, але добре знає, що таке макітра та макогін.

''Який сором! З якого ви року?'' Мама п'ятикласника обурилася загадкою про макітру, але сама нарвалася на хейт. Відео

У коментарях користувачі TikTok не погодилися

За його словами, дід перетирав у макітрі мак для куті з медом. Також цей посуд використовували для приготування часнику до холодцю та суміші часнику із салом до борщу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як українці влаштували дискусію через загадку для першокласників.

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