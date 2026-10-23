Який вигляд має перший підземний дитсадок у Запоріжжі, де не чутно тривог і вибухів. Відео

У Запоріжжі запрацював перший дитячий підземний садок "Каштан". У сучасному, комфортному та безпечному закладі нині навчаються діти від 2 до 6 років. Тут не чутно тривог і вибухів, а усі вихованці забезпечені гарячим харчуванням, мають денний сон і повноцінний розвиток.

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Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Він підкреслив, що найближчим часом відкриють ще два підземних садочки.

"Коли команда регіону лише починала будівництво підземних садочків, не всі мешканці сприйняли цю ідею позитивно. Так само було й з підземними школами. Але час доводить: це було єдино правильне рішення для прифронтової Запорізької області. Діти радісні й захищені, а батьки спокійні та мають змогу працювати – це і є найголовніший показник необхідності таких проєктів", – йдеться у повідомленні.

Вже незабаром розпочне роботу другий підземний дитсадок, де проводитимуть заняття для дітей та організують повноцінне навчання та ігри для дошкільнят. В укритті, яке розташоване на глибині 7 метрів, одночасно зможуть перебувати 120 вихованців та 20 працівників закладу протягом 48 годин.

"Готовність об’єкта – 85%. Основні роботи вже позаду, оздоблення завершене. Зараз тривають благоустрій території, монтаж і налагодження вентиляційного обладнання", – додав Федоров.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що нова підземна школа в Харкові, яку відкрили 1 вересня, вразила мережу.