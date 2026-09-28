У Герцаївській громаді Чернівецької області єдиний україномовний ліцей №1 планують понизити у статусі до гімназії, через що учні більше не зможуть здобувати тут повну загальну середню освіту після 9 класу. Проти реорганізації виступили батьки, вчителі та самі учні.

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Як пише "Суспільне. Чернівці", після реформи у 2027 в місті Герца залишиться лише один академічний ліцей – з румунською мовою викладання. Тому 24 вересня місцеві мешканці зібрались на протест проти таких змін. Батьки проголосували за відповідне колективне звернення до Герцаївської міськради та Чернівецької ОВА.

При цьому під час зборів у спортивному залі ліцею самі учні висловлювалися за збереження навчання державною мовою. "Це дає змогу вивчити добре українську мову, працювати саме в цій державі, адже я – майбутнє України і мої однокласники також", – поділилася з журналістами дев'ятикласниця Анна.

Її однокласниця Софія додала: "Нам дуже прикро, що ми не зможемо здобути загальну середню освіту у нашому рідному ліцеї. Єдиний вихід – іти навчатися до румунського ліцею імені Георгія Асакі".

Своє обурення ситуацією висловили і батьки учнів. Так дружина військовослужбовця Ганна Костантин наголосила, що її чоловік п'ятий рік захищає кордони країни і не повинен хвилюватися через те, чи зможе їхня донька навчатися українською. У свою чергу багатодітна мати Валерія Капра звернула увагу на проблему дітей-переселенців. "Якщо наші ще можуть справитися з цим мовним бар'єром у румунській школі, то як будуть навчатися діти-переселенці?", – спитала вона. Артем Чупанін, діти якого теж навчаються у першому ліцеї, поскаржився, що змушений буде шукати інший україномовний заклад і возити туди своїх школярів, якщо рішення не змінять.

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За словами директорки закладу Лариси Житарашу, через невизначеність із майбутнім закладу батьки п'ятьох дітей уже перевели їх до румуномовного ліцею. "Найближчий заклад, який викладає українською мовою, це буде аж ліцей в Чернівцях", – розповіла директорка. І додала, що навіть діти з румуномовних родин прагнуть вчитися державною.

У відділі освіти пояснюють, що оновлену мережу навчальних закладів формували з огляду на брак дітей та фінансування. Із 12 шкіл громади 11 є румуномовними. Наразі в паралельних класах навчаються 180 учнів, з яких лише орієнтовно 20 – в україномовній школі, що за законами реформи недостатньо для формування окремого академічного ліцею. Крім того, на капітальні ремонти та облаштування STEM-лабораторій бракує щонайменше 50 мільйонів гривень.

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Попри це, начальник відділу освіти Міну Павалакі запевнив, що після отримання звернення від батьків влада шукатиме компроміс. "Звичайно, ми будемо просити якісь, скажімо так, можливо, нестандартні рішення для цього ліцею", – зазначив посадовець. Серед можливих варіантів розглядають відкриття україномовного класу на базі майбутнього румуномовного ліцею або звернення до ОВА щодо створення винятку для збереження старших класів у Герцаївському ліцеї №1.

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