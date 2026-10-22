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ЙОгурт чи йогУрт? Це слово заплутало навіть філологів: де ставити наголос

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
87
ЙОгурт чи йогУрт? Це слово заплутало навіть філологів: де ставити наголос
Мовознавці офіційно дозволили ставити в слові "йогурт" неправильний наголос. Джерело: Pexels

Наголоси в українській мові – це головний біль навіть для філологів. Його на собі відчула репетиторка зі словесності, яка веде соцмережі під ім’ям Оксана Миколаївна – у коментарях її виправили, що правильно казати не "йОгурт", а "йогУрт", з наголосом на другий склад.

Педагогиня провела власну розвідку і відповіла роликом у своєму TikTok. У ньому вона послалась на двох провідних мовознавців – автора шкільних посібників з української мови Олександра Авраменка і професора філології Олександра Пономаріва.

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"Подивилася я інтерв'ю Авраменка. Він дійсно зазначає, що правильно наголос саме йогУрт, тому що це слово тюркського походження, а в тюркських мовах усі слова наголошені на останньому складі", – розповіла Оксана Миколаївна.

Водночас вона нагадала, що Пономарів зазначав, що сучасні словники фіксують подвійний наголос: і "йОгурт", і "йогУрт". Існує цілий перелік українських слів, де наголос справді може ставитись по-різному: помилка, завжди, вишиванка, також, алфавіт, мабуть, хаос тощо.

Педагогиня також зауважила, що суперечки навколо вимови не варто пов’язувати з новим українським правописом. Натомість тим, хто готується до НМТ, вона порадила ознайомитися зі списком слів, які можуть трапитись саме у завданнях на наголоси. І переконатися – слово "йогурт" у ньому не фігурує. "Тобто, незалежно від того, як це слово наголошується, його немає в НМТ, і слава богу", – пожартувала репетиторка.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно ставити наголос у слові "шляхопровід" – помилки припускаються майже всі.

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