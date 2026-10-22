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Юнак з окупованої Донеччини не зміг вступити до КНУ за спрощеною процедурою: чому йому відмовили і що каже закон

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read4 хв
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Юнак з окупованої Донеччини не зміг вступити до КНУ за спрощеною процедурою: чому йому відмовили і що каже закон
Юнак з ТОТ не зміг вступити до КНУ за спрощеною процедурою. Джерело: Facebook / Dmytro Kruk

Дмитро Крук із окупованої Хрестівки на Донеччині не зміг вступити до Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за спрощеною процедурою для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій України. У своєму дописі юнак описав труднощі, з якими зіткнувся, коли вирішив здобути українську вищу освіту.

Хлопець жив в окупації з 2014 по 2023 рік. Наприкінці 2023-го виїхав до Німеччини, де провів два роки, шукаючи можливість приїхати в Україну. Про це Крук написав у дописі на особистій сторінці у Facebook.

Юнак з окупованої Донеччини не зміг вступити до КНУ за спрощеною процедурою: чому йому відмовили і що каже закон

Хлопець з Донеччини не зміг вступити до українського вишу. Джерело: Скриншот

"Два роки жив у Німеччині й шукав варіанти, як я взагалі можу заїхати в Україну, а головне – до кого? Я банально не знав, де мені жити. У грудні 2025 року мені вдалося повернутися. Я приїхав в Україну сам. Без волонтерів, навіть не знав, що вони є. Я просто знайшов людину, яка погодилася прийняти мене пожити на перший час, і приїхав. І тільки вже після цього дізнався, що існують волонтери, які допомагають людям виїжджати з окупації та повертатися в Україну", – написав він.

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В Україні юнак закінчив школу екстерном і отримав український атестат, після чого подав документи до університету за спрощеною процедурою. Хлопець поділився, що пройшов співбесіду та склав чотири іспити: з української мови, української літератури, математики й історії України. Попри це йому повідомили, що вступити в такий спосіб він не може, адже недостатньо довго перебував в окупації. 

"Пройшов співбесіду. Склав чотири іспити: українську мову, українську літературу, математику та історію України. І... Мені сказали, що вступити я не можу, бо недостатньо довго був в окупації. І взагалі я не з окупації приїхав, а з Німеччини. Тобто я мав жити там до 2025 року, а потім одразу виїжджати в Україну. Навіть якщо я не знав, що так взагалі можна", – додав він. 

В інтервʼю медіа "Точка сходу" Крук розповів, що звернув увагу на суперечність, з якою зіштовхнувся. Зокрема, отримати український атестат за спрощеною процедурою він зміг, а скористатися вступом без національного мультипредметного тесту (НМТ) – ні.

Хлопець звернувся до представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням окремо розглянути його випадок. Там йому пояснили, що він виїхав із тимчасово окупованої території раніше, отримав тимчасовий захист за кордоном і нібито подорожував до інших країн. Крук також претендував на співбесіду замість НМТ за правилами для людей, які переселилися з окупації після 1 жовтня 2025 року. Водночас на вимогу приймальної комісії підтвердити перебування на окупованій території після цієї дати юнак надав лише медичні документи за 2023 рік. Тому йому відмовили у праві на вступ.

Крук не погоджується з таким рішенням. За його словами, у законодавстві йдеться не про "виїзд", а про "переселення". Він переселився на підконтрольну Україні територію 3 грудня 2025 року й стверджує, що не намагався отримати право на спрощений вступ на підставі недостовірних відомостей. Хлопець зазначив, що надав приймальній комісії документи, які від нього вимагали.

Згідно з Порядком прийому на навчання у 2026 році, для вступників з окупованих територій умови залежать від дати виїзду. Так, ті, хто залишається в окупації або виїхав після 1 жовтня 2025 року, за передбачених документом умов можуть обрати співбесіду замість НМТ. Водночас ті, хто виїхав до 1 жовтня 2025 року, також можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2, але мають вступати за результатами НМТ. Для окремих спеціальностей потрібно також пройти творчий конкурс.

Юнак з окупованої Донеччини не зміг вступити до КНУ за спрощеною процедурою: чому йому відмовили і що каже закон

Як проходить вступ для абітурієнтів з ТОТ

Як відомо, абітурієнти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), можуть вступити до українських закладів освіти за спрощеною процедурою. Це можна зробити незалежно від того, чи мають вони українські документи, такі як паспорт чи атестат. Для вступу діє спеціальна квота, яка передбачає окрему кількість місць у вишах по всій Україні без конкурсу з іншими абітурієнтами.

Випускники шкіл можуть подати документи, пройти співбесіду замість складання національного мультипредметного тесту і вступити на бюджетну форму навчання. Після зарахування першокурсники зможуть жити в гуртожитку, отримувати стипендію, користуватись пільгами та студентськими програмами. Крім того, вони можуть оформити довідку переселенця, а також отримати гуманітарну або психологічну підтримку.

У разі потреби вступників проконсультують та допоможуть з евакуацією.

Міністерство розвитку громад та територій України пояснило, що для молоді, котра виїхала з ТОТ, під час вступу до українського вишу буде забезпечено:

  • анонімність, супровід і допомогу під час проведення вступної кампанії;
  • проживання в студентському гуртожитку на час вступу та під час навчання;
  • допомогу в оформленні всіх необхідних українських документів;
  • щомісячну стипендію (соціальну або академічну у разі успішного виконання навчального плану).

Раніше OBOZ.UA розповідав, як навчають української філології в окупованому Криму. 

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