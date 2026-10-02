З Днем вчителя: красиві привітання для педагогів

Щороку в першу неділю жовтня Україна відзначає День учителя – свято тих, хто ще в дитинстві відкриває перед нами світ знань і допомагає знайти себе. Саме на педагогів покладена місія формувати майбутнє нашої країни та світогляд нового покоління.

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Зараз, під час великої війни вчителі працюють у надскладних умовах і сильно ризикують, щоб дати українським дітям не тільки знання, але і щоденну підтримку. OBOZ.UA вирішив допомогти знайти гарні слова привітання, щоби подякувати українським педагогам за працю.

Найтепліші та найщиріші поздоровлення з Днем вчителя. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий вчитель, наставник, мудрий порадник. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло.

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Вітаю з Всесвітнім днем вчителя! Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для Вашого серця, нехай кожен урок, даний Вами, дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але і віру в хороше, надію на краще, різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрим і добрим, тямовитим і обізнаним, цікавим і чудовим учителем, на життєвій дорозі якого горять вогні удачі, щастя і любові.

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Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта – в наших серцях.

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Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов'язково виростуть достойними людьми, запам'ятають Вас як кращу вчительку. Здоров'я, щастя і всього найкращого Вам!

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Сьогодні я хочу привітати найкращого в світі вчителя, з професійним святом! У Всесвітній день вчителя, я бажаю вам міцного здоров’я, довгих та щасливих років життя, приємних сюрпризів, радісних подій. Нехай учні приносять вам радість та гордість, а робота – задоволення! Вітаю!

Головні історії дня

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Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов'ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі та здорові!

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Вітаю всіх тих, хто несе в наш світ світло у вигляді різноманітних: наук, навчань і знань. Людей, які присвятили своє життя тому, що закладають в голови юного покоління не тільки ази освіти, а й принципи, цінності та пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядних громадян. Бажаємо вам світла, який зігріє ваші відкриті душі. Бажаємо вам добробуту та успіху, який неодмінно повинен бути присутнім в житті таких чудових людей. З Днем вчителя!

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Учитель – це складна праця, яка потребує багато натхнення та сил. Низький уклін всім учителям, а особливо тим, які не просто викладають дисципліни, а які учать жити і виховують в дітях найкращі риси справжньої людини. Добра та миру, всім тим, хто має звання цієї достойної професії. Хто перевіряючи зошити, забуває про сон. Хто вміє знайти підхід навіть до найвередливішого учня. І тим в чиїх очах, тисячі інших очей, змогли знайти приклад для наслідування.

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Шановний наш вчитель! Із повагою та любов’ю вітаємо вас із вашим професійним святом, Всесвітнім днем вчителя. Ваша наполеглива та невтомна праця, любов до учнів та професіоналізм нікого не можуть лишити байдужими. Велика вдячність вам та низький уклін! Зі святом!

Сьогодні весь світ вшановує людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання, дають цікаві знання і допомагають пізнати величезний світ. Честь і хвала вам, вчителі! Бажаю успіху в роботі та житті. Бажаю завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. І попри те, що ви вже є джерелом знань, бажаю, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями.

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Вітаю з Всесвітнім днем вчителя! Бажаю усім вчителям бути здоровими, спокійними, щасливими та віддаватися своєї професії на повну. Нехай учні завжди будуть розумними, здібними, енергійними та поважають вас!

Дорогий наш завуч, доброї душі людина, ми вітаємо Вас з Днем учителя і бажаємо з усіма справами за посадою справлятися легко і вміло, з усіма ідеями життя ставати краще і впевненіше. Навчайте дітей бути відповідальними, сильними, працьовитими, вчіться і самі час від часу забувайте про проблеми та розправляйте свої вітрила!

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Сьогодні, в День учителя, дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння – 12, почуття гумору – 12, кмітливість і винахідливість – 12, любов до дітей – 12, здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо – 12 з плюсом! Так тримати! Зі святом!

Раніше OBOZ.UA розповідав, які свята Україна відзначає у жовтні.

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