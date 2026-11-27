В районі Лос-Анджелеса запрацювала мережа шкіл Alpha School, в якій діти вчаться не за допомогою вчителів, а за допомогою штучного інтелекту. Уроки тривають всього дві години на день, а рік занять у цій школі коштує 75 тисяч доларів.

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Значну частину навчального дня у цій школі присвячують практичним заняттям, творчості та розвитку життєвих навичок, а основною аудиторію таких закладів складають батьки, незадоволені традиційною освітою. Водночас експерти застерігають: поки що недостатньо доказів, що інтенсивне використання ШІ справді поліпшує навчальні результати, а не шкодить дітям. Про це йдеться у матеріалі Los Angeles Times.

Перші кампуси Alpha School відкрилися в Санта-Моніці, Плайя-Вісті та Малібу цього року. До цього мережа працювала в Техасі, а тепер розширюється в Каліфорнії. Її підхід помітно відрізняється від звичайної школи: замість традиційних учителів тут працюють наставники, а значну частину навчального процесу організовує програмне забезпечення зі штучним інтелектом.

Як працює школа, де уроки тривають дві години

Одним із батьків, які допомогли залучити Alpha School до Лос-Анджелеса, став Конор Ной. Його дві доньки та син навчалися у звичайній державній школі в Манхеттен-Біч. За словами чоловіка, діти витрачали більшу частину дня на читання і математику, але все одно не досягали очікуваного рівня. Водночас у них майже не залишалося часу на практичні навички, зокрема фінансову грамотність і самостійність. До того ж дітям було нудно на уроках.

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Дізнавшись про Alpha School, він об’єднався з іншими місцевими батьками, які також шукали альтернативу традиційній освіті, і переконував керівництво відкрити кампуси поблизу. Тепер його діти навчаються за новою системою.

В основі програми – платформа TimeBack. Вона відстежує успіхи кожного учня за допомогою тестів із варіантами відповідей і підлаштовує складність завдань під його рівень. Щоби перейти до наступного етапу, дитина має правильно виконати понад 90% завдань. Після цього система пропонує нові вправи, орієнтуючись на результати попередніх тестів.

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Учні працюють самостійно і переважно мовчки, проходячи персоналізовані уроки з допомогою ШІ. У школі стверджують, що за дві години така система дає змогу опанувати матеріал, на який у звичайному навчальному закладі витрачають шість годин.

Водночас діти не спілкуються безпосередньо з ChatGPT чи Claude. Школа використовує технології компаній OpenAI, Anthropic та інших розробників, але інтегрує їх у власну навчальну платформу.

Після двогодинного блоку основних предметів починається інша частина дня. За допомогою наставників діти працюють над груповими проєктами, їздять на екскурсії, створюють сайти за допомогою ШІ або вчаться грати на музичних інструментах. "Ми можемо присвятити весь інший час тому, щоб розвивати особистість учня", – розповіла директорка Alpha з розвитку лідерства Алексіс Вілсон.

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Наприклад, діти Ноя вже вчилися користуватися дрилем і самостійно збирали книжкові полиці для класу. На одному з практичних занять учні розробляли прототипи іграшок, а потім виготовляли їх на 3D-принтерах. Інше заняття, присвячене самостійності, відбувалося на воді: діти вчилися серфінгу.

Учні середньої школи також готуються до спеціального випробування, яке поєднує забіг на 10 кілометрів, заміну автомобільного колеса, занурення в холодну воду та складання кубика Рубіка.

У школі використовують і систему заохочень, схожу на механіку відеоігор. За навчальні досягнення діти отримують бали досвіду, які можна обміняти на реальні подарунки – наприклад, спортивне спорядження або навушники.

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Чому батьки обирають Alpha School і що непокоїть критиків

Alpha School заснували в Остіні у 2014 році Маккензі Прайс і Браян Гольц. У 2022 році технологічний підприємець Джо Лімандт зобов’язався інвестувати в заклад мільярд доларів. Він є найбільшим інвестором школи, її директором і розробником програмного забезпечення, на якому побудована навчальна система.

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Лімандт переконаний, що генеративний штучний інтелект докорінно змінює освіту, адже дає змогу створювати уроки з урахуванням темпу навчання, інтересів, сильних і слабких сторін кожної дитини. "Увесь освітній контент застарів. Кожен підручник, кожен план уроку, кожен тест – усе це застаріло, тому що генеративний ШІ зможе запропонувати персоналізований урок саме для вас", – заявив він в одному з подкастів минулого року.

Мережа Alpha зросла з 20 кампусів торік до 50 цього року, дев’ять із них розташовані в Каліфорнії. Керівник південно-західного регіону мережі Метт Шенкер, який очолює кампус у Плайя-Вісті, каже, що місцеві батьки підтримують такий підхід і не бояться нових технологій.

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Серед тих, хто вже віддав дітей до Alpha School, – колишня керівниця OpenAI Фіджі Сімо та генеральний директор Grindr Джордж Арісон. Ще один батько, Грег Валларіо, вирішив записати доньку до школи, оскільки вона, на його думку, "випереджає інших у використанні ШІ". Чоловікові подобається, що дитина долучається до переосмислення самого процесу навчання, хоча визнає: часом усе відбувається не надто гладко.

Ной також стверджує, що задоволений рішенням перевести дітей до Alpha. За його словами, за два місяці навчання вони стали щасливішими, а відсутність домашніх завдань полегшила життя родині. Батько похвалився, що словниковий запас його доньки, що навчається у сьомому класі, вже відповідає рівню одинадцятикласника. Батько не заперечує, що система ще експериментальна, але вважає, що вона варта спроби. "Я не знаю, чи все тут ідеально. Ймовірно, систему ще багато років удосконалюватимуть", – зазначив він.

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Однак освітні експерти закликають не поспішати з висновками. На їхню думку, інтенсивне використання ШІ в навчанні дітей залишається експериментом, ефективність і безпечність якого ще належить належно перевірити. Учням молодшого віку потрібен дорослий із відповідною підготовкою, який зможе не лише наглядати за ними, а й допомагати в навчанні та підтримувати їх, кажуть фахівці галузі.

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Так викладачка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Енн Блексток-Бернстайн наголошує, що значна частина навчання відбувається завдяки взаємодії з іншими людьми. "Так багато в навчанні відбувається спільно, у розмовах із людьми. Поки ми не матимемо більше досвіду використання таких технологій, буде складно зрозуміти, що саме ми втрачаємо, коли замінюємо це взаємодією з машиною", – зауважила вона.

Ребекка Вінтроп, директорка Центру універсальної освіти при Інституті Брукінгса, вважає, що користь ШІ залежить від того, як саме його застосовують і контролюють. За її словами, обмежене використання таких інструментів може бути ефективним. Натомість експертку непокоїть ситуація, коли учні отримують доступ до потужних систем штучного інтелекту без належної підтримки та чітких правил.

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Вона також критично ставиться до системи винагород, за якої діти заробляють бали й отримують подарунки за виконання завдань. "Це та частина школи, яка викликає в мене найбільший дискомфорт, адже все стає дуже транзакційним", – пояснила Вінтроп.

До необхідності ретельніше перевірити результати Alpha закликає і доцент Університету Південної Каліфорнії Морган Полікофф. Він вважає, що школа має відкритися для незалежних досліджень, які допоможуть оцінити ефективність її моделі. "Без цього завжди залишатиметься величезний скептицизм щодо того, чи працює така система взагалі", – наголосив науковець.

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У Alpha відповідають, що вже надали дослідникам доступ до школи та даних про учнів, хоча відповідні дослідження поки перебувають на початковому етапі. Представники закладу також запевняють, що технології не усувають людської взаємодії: навчальну програму розробляють і спрямовують люди, а система заохочень допомагає мотивувати дітей.

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