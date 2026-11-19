19 листопада в Південній Кореї проходить один із найскладніших іспитів у світі – Сунин, який вирішує долю вступників у заклади вищої освіти. Цьогоріч на нього зареєструвалися 551 864 учня. Через скандали зі списуванням за допомогою штучного інтелекту влада суттєво посилила заходи безпеки.

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Про підготовку до проведення іспиту повідомляє видання The Korea herald. За 10 хвилин до початку іспиту на десятки мільйонів телефонів по всій країні надійшло сповіщення найвищого рівня, яке зазвичай використовують у разі війни чи сильних землетрусів. Це зробили з метою виявити смартфони, які учасники не здали.

Завдяки цьому вдалося знайти 22 телефони в дев'яти містах і провінціях. Водночас розумних окулярів чи мініатюрних камер у цих учасників не виявили. Щонайменше ще одне сповіщення було надіслано у випадковий момент під час іспиту.

Перед кожною сесією учасники знімають окуляри й кладуть їх на парту для перевірки на приховані камери. Тоді як ґудзики на одязі заклеюють наліпками, а також перевіряють годинники, коміри й рукави.

Усі електронні пристрої необхідно здати до першої сесії: навіть не зданий і невикористаний гаджет вважатимуть списуванням, а з письмового приладдя дозволені лише олівці. Також обмежений Wi-Fi на пунктах складання іспиту та публічні мережі поблизу, а телекомунікаційні компанії перевірятимуть записи з'єднань. Крім того, уряд співпрацює з глобальними технологічними компаніями, які погодилися допомагати в розслідуваннях випадків, коли учні фотографують завдання та шукають відповіді за допомогою ШІ.

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У 1312 пунктах проходження іспиту додали ще 8400 наглядачів до близько 75 тис. вже затверджених. Із них майже 1800 перевірятимуть розумні пристрої, а 6600 чергуватимуть у коридорах.

Яке покарання чекає на тих, хто списує

Списування може стати підставою для кримінальної відповідальності, за що тим, хто порушив правила, загрожує до пʼяти років увʼязнення, а студентів, які вступили нечесно, мають відрахувати. Водночас уряд хоче збільшити заборону на складання іспиту для порушників з одного року до 10 років і застосувати її вже цього року.

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Як відомо, під час аудіювання з англійської мови по всій країні запроваджується 35-хвилинна заборона на польоти, окрім надзвичайних ситуацій. Водночас банки, державні установи та біржі починають свою роботу на годину пізніше, щоб уникнути заторів на дорогу. Попри такі умови, поліція готова супроводжувати студентів до центрів складання тестування. Також у Сеулі додають додаткові рейси метро. Іспит триває з 8:40 до 17:45.

Сунин містить п'ять обов'язкових предметів: корейську мову, математику, англійську мову, історію Кореї або суспільствознавство чи природознавство. Потім іде необов'язковий додатковий іспит з французької, китайської, японської, російської або арабської мов. Результати іспиту впливають на майбутнє соціальне становище, сприйняття іншими й навіть на стосунки.

Раніше OBOZ.UA писав, що українка розповіла про метод виховання дітей, який пояснює високий рівень самогубств у Південній Кореї.