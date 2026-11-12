Забудьте про ''крупний'': чому це слово часто вживають неправильно і як краще казати натомість

Коли ми кажемо про щось доволі велике, то часто називаємо це словом "крупний". Наприклад, можна почути, що жінка народила крупну дитину або в місті відбудеться крупна подія. От тільки українською мовою так казати не можна.

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Як з’ясував OBOZ.UA, вживання слова "крупний" у значенні великий, чималий, значний є калькою з російської мови. Наші словники тлумачать цей прикметник геть інакше.

Довідкова література і посібники зі слововживання вказують, що крупним українською мовою можна назвати щось, що складається з однорідних часточок великого розміру. Крупними можуть бути пісок, сіль, щебінь, град, зерно, плоди тощо. Запам’ятати можна за аналогією з крупою. Крупа складається з крупинок і може бути крупною. Антонімом тут виступає слово "дрібний".

Якщо ж ви хочете сказати про щось велике, помітне, грандіозне, то так і його характеризуйте. Велике підприємництво, визначна подія, помітна роль, видатний спеціаліст, визнаний учений тощо.

До речі, як компонент складних прикметників слово "крупний" в українській мові теж не вживається.

Тому ми не кажемо:

"крупнокаліберний кулемет", а кажемо "великокаліберний кулемет";

не "крупнопанельне будівництво", а "великопанельне будівництво";

не "крупномасштабне полотно", а "великомасштабне полотно".

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому українською мовою неправильно називати страви зі спеченого тіста словом "випічка".