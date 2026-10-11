Забудьте про "в кінці кінців": як правильно українською

Деякі мовні помилки настільки звичні, що ми майже перестаємо їх помічати. Особливо це стосується конструкцій, які дослівно переносять з російської в українську. Слова начебто українські, зміст зрозумілий, але сама фраза звучить неприродно.

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Один із таких випадків – "в кінці кінців". OBOZ.UA розповідає, що цей вислів утворився під впливом російського "в конце концов", тому в українській його краще замінювати питомими відповідниками.

Найчастіше підійдуть такі варіанти:

зрештою;

врешті-решт або урешті-решт;

кінець кінцем.

Вибір залежить від контексту та того, який саме відтінок хочемо передати.

"Зрештою" добре вживати, коли йдеться про остаточний результат, рішення або підсумок тривалої ситуації.

Наприклад:

Ми довго сперечалися, але зрештою знайшли компроміс.

Зрештою вона вирішила не переносити поїздку.

Погода кілька разів змінювалася, та зрештою небо прояснилося.

До речі, "зрештою" пишемо разом. Не варто плутати його зі сполукою "з рештою": "Він залишився поговорити з рештою гостей".

"Врешті-решт" доречне, коли хочемо наголосити на завершенні довгого процесу або на результаті, якого довелося чекати.

Наприклад:

Врешті-решт автобус приїхав.

Після кількох невдалих спроб вона врешті-решт знайшла потрібну адресу.

Врешті-решт довелося визнати, що початковий план не спрацював.

"Кінець кінцем" також є нормативним українським висловом. Він може передавати як підсумок, так і певне емоційне наполягання.

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Наприклад:

Кінець кінцем ми маємо ухвалити якесь рішення.

Кінець кінцем, скільки можна відкладати цю розмову?

Вони кілька разів переносили зустріч, але кінець кінцем усе владнали.

Однак буквальний відповідник потрібен не завжди. Російське "в конце концов" залежно від ситуації можна передати зовсім іншими словами: "так чи інакше", "рано чи пізно", "хоч-не-хоч", "як не крути".

Наприклад:

Рано чи пізно доведеться це зробити.

Так чи інакше рішення треба ухвалити сьогодні.

Хоч-не-хоч, а доведеться починати спочатку.

Як не крути, а часу залишилося небагато.

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