Забудьте про "в кінці кінців": як правильно українською
Деякі мовні помилки настільки звичні, що ми майже перестаємо їх помічати. Особливо це стосується конструкцій, які дослівно переносять з російської в українську. Слова начебто українські, зміст зрозумілий, але сама фраза звучить неприродно.
Один із таких випадків – "в кінці кінців". OBOZ.UA розповідає, що цей вислів утворився під впливом російського "в конце концов", тому в українській його краще замінювати питомими відповідниками.
Найчастіше підійдуть такі варіанти:
- зрештою;
- врешті-решт або урешті-решт;
- кінець кінцем.
Вибір залежить від контексту та того, який саме відтінок хочемо передати.
"Зрештою" добре вживати, коли йдеться про остаточний результат, рішення або підсумок тривалої ситуації.
Наприклад:
- Ми довго сперечалися, але зрештою знайшли компроміс.
- Зрештою вона вирішила не переносити поїздку.
- Погода кілька разів змінювалася, та зрештою небо прояснилося.
До речі, "зрештою" пишемо разом. Не варто плутати його зі сполукою "з рештою": "Він залишився поговорити з рештою гостей".
"Врешті-решт" доречне, коли хочемо наголосити на завершенні довгого процесу або на результаті, якого довелося чекати.
Наприклад:
- Врешті-решт автобус приїхав.
- Після кількох невдалих спроб вона врешті-решт знайшла потрібну адресу.
- Врешті-решт довелося визнати, що початковий план не спрацював.
"Кінець кінцем" також є нормативним українським висловом. Він може передавати як підсумок, так і певне емоційне наполягання.
Наприклад:
- Кінець кінцем ми маємо ухвалити якесь рішення.
- Кінець кінцем, скільки можна відкладати цю розмову?
- Вони кілька разів переносили зустріч, але кінець кінцем усе владнали.
Однак буквальний відповідник потрібен не завжди. Російське "в конце концов" залежно від ситуації можна передати зовсім іншими словами: "так чи інакше", "рано чи пізно", "хоч-не-хоч", "як не крути".
Наприклад:
- Рано чи пізно доведеться це зробити.
- Так чи інакше рішення треба ухвалити сьогодні.
- Хоч-не-хоч, а доведеться починати спочатку.
- Як не крути, а часу залишилося небагато.
До речі, популярний вислів "два сапога пара" – типова мовна калька, що виникла внаслідок дослівного перекладу російської приказки. Так кажуть про людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя. Як перекласти цей фразеологізм українською – читайте у матеріалі.
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