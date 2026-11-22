У соцмережі Threads розгорілося обговорення математичної задачі для п'ятого класу, яка, за словами репетиторки, викликає труднощі в одинадцятикласників під час підготовки до НМТ. Користувачі активно взялися розв'язувати приклад, а деякі навіть поставили під сумнів рівень математичних знань майбутніх випускників.

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Відповідний допис опублікувала репетиторка з математики liza_math_zno на своїй сторінці у Threads. Вона показала завдання з кількома варіантами відповіді.

Яка задача викликала обговорення

На опублікованому зображенні йдеться про робітника, який до обіду виготовив 7/13 своєї денної норми, а після перерви завершив роботу, зробивши ще 72 деталі.

Учасникам обговорення потрібно визначити, скільки всього деталей становить денна норма працівника.

У завданні запропоновано п'ять варіантів відповіді:

А – 140 деталей;

Б – 49 деталей;

В – 144 деталі;

Г – 156 деталей;

Д – 106 деталей.

Як відреагували користувачі мережі

Публікація викликала жваву дискусію серед користувачів Threads. Частина коментаторів здивувалася тому, що подібне завдання може становити труднощі для старшокласників, тоді як інші запропонували власні способи його розв'язання.

"Можна поіменно тих 11-класників, кого ця задача ставить у тупик? Щоб потім випадково на роботу не взяти", – іронічно написав один із користувачів.

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Інший учасник обговорення наголосив, що для розв'язання прикладу не потрібні особливі математичні здібності.

"У таких задачах не обов'язково бути гуру математики. Достатньо мати логічне мислення", – зазначив він.

Головні історії дня

Деякі коментатори також висловили здивування складністю, яку нібито становить завдання для випускників.

"Тут навіть рахувати не треба, просто логіку увімкнути? 11-класники тепер без неї в комплекті?" – йдеться в одному з коментарів.

Водночас користувач jimborisson продемонстрував короткий спосіб розв'язання, зауваживши, що правильний результат можна визначити навіть без детальних обчислень.

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Схожий підхід запропонували й інші учасники дискусії. Вони звернули увагу, що після обіду робітник виконав меншу частину норми, а отже, загальна кількість деталей має перевищувати 144.

"Взагалі не рахувала, а методом виключення. Після обіду доробив меншу частину роботи (6/13), значить за день більше ніж 72 × 2 = 144", – поділилася міркуваннями одна з користувачок.

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Не обійшлося й без саркастичних зауважень щодо підготовки школярів до іспитів.

"У мене для тих випускників погані новини… можна на НМТ навіть не йти", – написав один із коментаторів.

Як писав OBOZ.UA, математична задача для учнів третього класу спантеличила українців. Відео із завданням опублікували в TikTok, після чого до обговорення долучилися користувачі, які намагалися знайти правильну відповідь.