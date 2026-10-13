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"Західна Україна", космонавт Гагарін і "Незнайка": в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН. Фото

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
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"Західна Україна", космонавт Гагарін і "Незнайка": в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН. Фото
Ілюстративне зображення. Вчителька пояснює завдання школярам

Українці влаштували дискусію через підручник за програмою 2–4 класів схвалений Міністерством освіти та науки. Зокрема, користувачка мережі Threads Вероніка Марін нарікала на те, що у посібнику досі вживається "Західна Україна", згадується радянський космонавт Юрій Гагарін, а на сторінках можна зустріти героя оповідання радянського письменника українського походження Миколи Носова "Незнайко".

Про це жінка написала на своїй сторінці у соцмережі. Вона підкреслила, що на 12-й рік війни в Україні МОН має переглянути зміст підручників, а діти повинні вивчати українську культуру та історію.

''Західна Україна'', космонавт Гагарін і ''Незнайка'': в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН. Фото

Українців обурила програма 2–4 класу. Джерело: Скриншот

"Йшов 2026 рік. 12-й рік війни. А в підручниках сучасних українських дітей досі зустрічаємо "Західну Україну", космонавта Гагаріна (про Корольова – ні слова) та "Незнайку" радянського письменника Носова. І це програма для 2–4 класів. Міністерство освіти, можливо, вже час переглянути зміст наших підручників? Дітям, які ростуть в Україні під час війни, точно є що читати й вивчати про власну країну, її історію, культуру та людей", – написала Марін.

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Згодом вона додала, що коли навчалася у школі, то їй на уроці російської літератури розповідали, що Носов – російський письменник, проте зʼясувала, що він українського походження і перші його твори про Незнайку були опубліковані в українському журналі "Барвінок". Попри це, жінка зауважила, що малюнок з російського мультика в підручнику все ж недоречний.

''Західна Україна'', космонавт Гагарін і ''Незнайка'': в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН. Фото

В українському підручнику знайшли зображення з російського мультика. Джерело: Скриншот

У коментарях думки українців розділилися. Частина не погодилися з авторкою допису, підкреслювавши походження Носова. Крім того, не погоджувалися вони й з тим, щоб прибирати з підручника згадки про Гагаріна, адже попри те, що він мав радянське походження, все ж таки історично став першою людиною яка полетіла у космос.

"Перші розповіді про Незнайка були опубліковані в журналі "Барвінок". Українською мовою! А вже потім з'явився російський варіант".

"Що поганого в Незнайці? Ви його читали? Про Гагаріна треба знати, бо це історія, її не викреслиш".

''Західна Україна'', космонавт Гагарін і ''Незнайка'': в мережі розгорілася дискусія через підручник МОН. Фото

Для чого школярам вчити, хто такий Незнайко. Джерело: Скриншот

"Хочеш не хочеш, але Гагарін перший космонавт у історії, до чого тут декомунізація?"ʼ

Водночас інші погоджувалися, що діти повинні вивчати українського засновника практичної космонавтики Сергія Корольова.

"Про Корольова казати треба. А от Гагарін був першою людиною в космосі, розумієте першою взагалі людиною, це ніяк не впливає на його національність. І представляв він не РФ, а весь Радянський Союз, включно і Україну, яка була в його складі".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що підручник з математики для 5 класу спантеличив мережу задачами. Діти стикаються із задачами про радянського космонавта Юрія Гагаріна, Карлсона та Карабаса-Барабаса.

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