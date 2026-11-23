Міністерство освіти та науки закликало студентів підтвердити гранти на навчання в університетах. Якщо сертифікат уже з’явився в Дії, необхідно відкрити його, перевірити дані та підтвердити його за допомогою Дія.Підпису.

Відео дня

Вже сформовано 47 302 гранти, студенти вже підтвердили 37 368 грантів, проте понад 9 тисяч ще чекають на підтвердження. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко.

Ще майже 2 тис. грантів потребують внесення даних від університетів.

До якого числа потрібно підтвердити грант на освіту

⁠29 листопада – для тих, хто вступив у 2026 році, зокрема до магістратури

3 грудня – для вступників 2024 і 2025 років, які продовжують отримувати грант

Якщо сертифікат ще не з’явився або в ньому є помилка, студентам необхідно звернутися до обраного закладу освіти, щоб перевірити дані в ЄДЕБО.

Як підтвердити грант у Дії

Сертифікат на отримання гранту формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО для здобувачів, які відповідають умовам програми.

Оновити застосунок Дія та перевірити, чи активований Дія.Підпис.

Після надходження сповіщення відкрити сертифікат у Дії.

Перевірити персональні дані, назву закладу й освітньої програми, суму гранту та строк підтвердження.

Підтвердити згоду на отримання або продовження гранту за допомогою Дія.Підпису у визначений строк.

Якщо сертифікат не з’явився або в ньому є помилка, необхідно звернутися до свого закладу освіти для перевірки даних у ЄДЕБО. Сертифікати передаватимуть у Дію після внесення й перевірки інформації, тому вони можуть з’являтися в різний час.

РЕКЛАМА

У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у мобільному застосунку Дія, оперативно зверніться до технічного адміністратора застосунку Дія.

Коли надійдуть кошти

Після підтвердження сертифіката, МОН видаватиме накази про надання або продовження грантів. У них визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі. Кошти перераховуватимуть безпосередньо закладам освіти в міру затвердження наказів протягом листопада–грудня 2026 року. Перший платіж за програмою грантів заплановано реалізувати до кінця 2026 року.

Головні історії дня

Яка сума гранту на навчання у 2026 році

Базові суми для здобувачів бакалаврського рівня (і медичної, фармацевтичної, ветеринарної магістратури)

18 500 грн – якщо два предмети НМТ складено на 150+ балів; для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів;

27 000 грн – якщо два предмети НМТ складено на 170+ балів.

Базові суми для здобувачів магістратури 2026 року вступу

27 000 грн – якщо з предметів ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ складено на 140+ балів; для спеціальностей з особливою підтримкою – 130+ балів;

40 000 грн – якщо кожен з двох предметів ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ складено на 160+ балів.

Розмір гранту може бути більшим за базовий завдяки коефіцієнтам підтримки окремих спеціальностей – 1,3 або 1,5.

РЕКЛАМА

Зберігається також додаткова підтримка вступників, які цьогоріч здобули повну загальну середню освіту в Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях і обирають навчання у закладах вищої освіти у цих же областях, через застосування підвищувального коефіцієнта 1,5. Коефіцієнт не застосовується до вступників зазначених регіонів, які обрали навчання в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.

Точний розмір гранту та підстави його визначення будуть зазначені в електронному сертифікаті, який сформується автоматично і надійде в застосунок Дія.

Раніше OBOZ.UA розповідав, в Україні впʼятеро збільшили розмір президентських грантів для молодих учених і докторів наук.