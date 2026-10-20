Замість чотирьох стін – свіже повітря: ліцей на Рівненщині проводить уроки просто неба. Фото

У Масевицькому ліцеї на Рівненщині учні вже третій навчальний рік відвідують уроки просто неба, які відбуваються в класі, облаштованому на шкільному подвір’ї. Ідею запропонувала директорка закладу Людмила Смик, щоб урізноманітнити навчання та дати дітям можливість проводити більше часу на свіжому повітрі.

Відео дня

Про свій досвід впровадження незвичного формату Смик розповіла виданню "Вчися.Медіа". Гроші на спорудження класу просто неба в Масевицькому ліцеї Рокитнівської селищної ради виділили завдяки громадському бюджету. У 2023 році директорка разом із колегами подала проєкт на фінансування і отримала підтримку 225 людей. На реалізацію задуму селищна рада виділила 100 тисяч гривень. Будівництво розпочали приблизно через рік після подання проєкту, а вже в травні 2024-го діти прийшли на перше заняття просто неба.

Сам клас – це майданчик площею 40 квадратних метрів із металевим каркасом і дахом. Згодом тут встановили лавки, тож учням більше не потрібно приносити стільці з приміщення. Місце для облаштування класу свого часу обирали самі діти. "Коли починається перерва, діти займають місця на наступний урок", – розповідає Людмила Смик.

РЕКЛАМА

Нині в ліцеї навчаються 166 учнів та учениць. Класи відвідують вуличні заняття почергово і лише тоді, коли дозволяє погода. Старшокласники тут вивчають історію, громадянську освіту та українську літературу, а молодші школярі – читають, займаються музикою й образотворчим мистецтвом.

Директорка зізнається, що особливо любить проводити просто неба уроки малювання. На її думку, навколишня природа надихає дітей на творчість. Також на подвір’ї вона викладає старшокласникам основи безпеки життєдіяльності.

Головні історії дня

Водночас проводити надворі всі заняття неможливо. "Коли діти вивчають новий матеріал і потрібна велика дошка, то в класі на вулиці це неможливо. Також за поганої погоди роботи там не буде. Але для урізноманітнення навчання це хороше рішення", – пояснює директорка ліцею.

За словами Людмили Смик, дітям складно зосереджуватися, коли вони проводять шість-вісім уроків поспіль в одному приміщенні. Тому зміна обстановки допомагає зробити навчання цікавішим, а самі учні охоче долучаються до такого формату. "Ми орієнтуємося на рекомендації Василя Сухомлинського – проводити заняття на свіжому повітрі. Це урізноманітнює навчання й корисно для дітей. Саме на вуличні уроки вони завжди йдуть із задоволенням. Діти краще сприймають навчання на свіжому повітрі, а ми раді, що вони не сидять весь день у приміщенні", – розповіла освітянка.

РЕКЛАМА

Цього року ліцей знову здобув фінансування з громадського бюджету – цього разу на проєкт "Смарт подвір’я". Поруч із вуличним класом облаштували велике поле для гри в шахи та шашки. Фігури з дерева й пінопласту виготовили та пофарбували працівники школи.

Досвідом Масевицького ліцею вже зацікавилися й в інших громадах. Торік заклад відвідала делегація голів громад області, які хотіли побачити вуличний клас і перейняти досвід. "Такі проєкти однозначно потрібні не лише в школах, але й у дитячих садочках. Зміна обстановки дуже корисна для дітей, а свіже повітря добре впливає на навчання. Ми раді ділитися нашим досвідом і рекомендуємо іншим створювати схожі класи в себе", – підсумувала директорка.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому в школах Канади дітей зобов’язують проводити перерви на відкритому повітрі.