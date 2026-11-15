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"Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм". Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
177
"Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм". Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе
Ілюстративне зображення. Мама першокласника поділилася криком душі через поробки. Джерело: freepik.com

Мама українського першокласника з ніком clearsvet поділилася криком душі через поробки у школі. Жінка розповіла, що вона вже майже заснула, проте дитина повідомила, що потрібно принести сухі листки на уроки.

У дописі в Threads вона зазначила, що вночі пішла шукати листя з дерев і потім його сушила феном. За її словами, випадок стався вперше і вона не мала праски, щоб підготувати листя так швидко.

"Ну от нарешті і зі мною стався той самий момент в житті як мами. Я вже лежу в своїй кроваті, мрію нарешті заснути, і тут малий, між іншим, повідомляє, що йому завтра в школу потрібно принести сухі листочки. Я трохи зависла, але потім швидко зібралась з думками, встаю, одягаюсь і йду. Знаходжу молодий клен, стою рву з дерева листя. Буду його мить і сушить феном, бо треба саме сухе, красиве листя, завтра принести в школу", – поділилася мама першокласника.

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''Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм''. Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе

Мама першокласника поділилася криком душі через поробки у школу. Джерело: Скриншот

У коментарях під дописом користувачі мережі дали поради мамі школяра. Зокрема, вони казали, що їй вже варто придбати клей з блискітками, вату та "рухливі очки". Крім того, батьки радили збирати каштан, жолуді та кісточки фруктів. Тоді як інші казали, що їх рятує листя лавру або фікусу.

''Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм''. Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе

Для чого збирати листя у школу. Джерело: Скриншот

"Праска, марля – звикайте, все, що можу сказати. Листочки – то ще дрібниці. У нас було: червоне муліне, корзинка з паперу, простирадло порізати, костюм когось там, висушені кісточки фруктів, ягід".

''Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм''. Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе

Для чого приносити листя у школу. Джерело: Скриншот

"Нас колись класний керівник завжди ще у вересні на перших зборах попереджала, щоб ми готували листочки, жолуді, каштани".

''Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм''. Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе

Школярам потрібно принести листя у школу. Джерело: Скриншот

"У мене листя засушене ще з того року в книжках лежить".

''Запасіться рухливими очками, ватою і клеєм''. Українська мама першокласника поділилася криком душі: батьки впізнали себе

Для чого поробки у школі. Джерело: Скриншот

"В нас так недавно один тато зранку в понеділок перед школою листя збирав. А вчителька на пʼятницю перенесла той урок. Ох, він злився вже вдруге, бо дарма були його зусилля".

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