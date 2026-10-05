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Запинатися чи затинатися: як правильно сказати українською

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
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Запинатися чи затинатися: як правильно сказати українською
Правила української мови. Джерело: pexels.com/@n-voitkevich

Українська мова має чимало слів і висловів, які через міцно укорінені стереотипи нерідко вживаються з помилками. Чимало носіїв мови помилково вважають окремі питомі лексеми росіянізмами, тоді як інші слова дійсно виявляються буквальними запозиченнями.

Для збереження чистоти мовлення важливо регулярно збагачувати власний словниковий запас та виправляти автоматичні огріхи. Мовознавець Віктор Дяченко проаналізував поширені помилки й детально пояснив, які саме вислови ми часто трактуємо хибно.

"Запинатися" чи "затинатися"

Дяченко пояснив, що коли людина від хвилювання чи перевтоми робить вимушені паузи під час промови, збивається або не може вимовити слово, логічно використовувати дієслово "затинатися".

"Коли людина хвилюється під час виступу, кажуть, що вона "запинається". І у цьому мовна хиба, бо тлумачний словник української мови нам підказує: "запинатися" – це закутуватися в одяг, закриватися, завішуватися чим-небудь. А коли мова про збій у мовленні, то людина "затинається". "Він затинався під час виступу"", – пояснив мовознавець.

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Коли вживати дієслово "затинатися"

Слово "затинатися" означає раптову зупинку в мовленні або переривання певної дії через внутрішню чи зовнішню перешкоду. Окрім того, це слово описує стан, коли дихання від страху чи сильного хвилювання на якийсь час утруднюється.

У переносному значенні "затинатися" означає виявляти впертість, наполягати на своєму або категорично відмовлятися від компромісу. Також у художньому та побутовому мовленні це дієслово застосовують до техніки чи апаратів, які раптово перестають працювати або заклинюють. Рідше цей термін вживається у значенні: фізично перечепитися, спіткнутися чи вдаритися об перешкоду.

Коли вживати дієслово "запинатися"

Натомість первинне значення слова "запинатися"" пов'язане з побутовими діями – закриванням, завішуванням або накриванням чогось тканиною. Його вживають, коли йдеться про накидання на голову хустки, застібання одягу на всі ґудзики чи щільне загортання в теплий плед. Саме в такому контексті лексема розкриває свій основний лексичний потенціал.

Отже, для опису паузи під час виступу краще сказати "промовець затинався", а слово "запинатися" залишити для ситуацій з одягом чи завісами.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як українською мовою перекласти слово "отнюдь".

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