''Запитувати таке в 40 років – соромно!'' Українка звернулася до МОН через навчання під час повітряної тривоги, але нарвалася на критику

Українка, яке веде соцмережі з ніком nadiynо, звернулася до Міністерства освіти та науки через навчання під час повітряної тривоги у школах. Зокрема, вона зауважила, що батьки на цей час стають вчителями, адже уроки школярам не проводяться.

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Про це жінка написала у дописі в Threads. Мама школяра підкреслила, що їй довелося користуватися штучним інтелектом, для того, щоб вирішити завдання дитини.

"Міністерство освіти України! Можливо потрібно створити іншу форму навчання? Під час тривоги онлайн та дистанційне відсутнє. Всі батьки стають вчителями багатостороннього профілю. Відеоформат – презентація! Це в 40 років у ChatGPT питаю допомоги", – написала жінка.

Водночас не усі користувачі мережі погодилися з подібною думкою. Зокрема, дехто нарікав, що уроки діти можуть подивитися на онлайн-платформах. Крім того, школярам пояснюють як працювати з картами, тож більшість робіт вони можуть вирішувати самостійно, а самій жінці має бути соромно за подібні запитання.

"Дитина вже маючи навички роботи з картою, повинна була б вже сама зробити контурну карту, і виконати кросворд. Тим паче, ця карта задається після як мінімум двох уроків, на яких дітей вчать що таке карта і як з нею працювати".

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"Абсолютно всі шкільні уроки є на YouTube. Пишете назву параграфа і клас. Вам було б корисно з дитиною ще й укр.мову вивчати, особливо правопис. Ви в 40 років не знаєте, як шукати інформацію в Google? Пишете, тему, клас. Вам видає 150 онлайн уроків: від міністерства освіти, від вчителів, від кого хочете".

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"Якщо це 5 клас – то учень міг б в самостійно зробити. І всеукраїнська школа онлайн просто існує. Там є всі предмети і всі уроки".

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