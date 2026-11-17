Порівнювати потребу Харкова та Києва у підземних школах некоректно, оскільки міста стикаються з різними безпековими загрозами. Таку думку висловив заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський.

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В інтерв’ю виданню "Главком", чиновник розповів, що Київ наразі залишається є найбільшою освітньою громадою країни: у комунальних і приватних навчальних закладах столиці здобувають освіту понад 300 тисяч дітей. При цьому Мондриївський пояснив, чому не можна прямо порівнювати кількість підземних шкіл у двох містах.

"Нам дорікають, що в Харкові є 10 підземних шкіл, де діти одночасно навчаються. У нас теж такі заклади є, але у Харкові їх будували за кошти державного бюджету, а у столиці це будується за кошти киян (тобто міського бюджету). Звісно, усім прифронтовим містам треба допомагати, але Київ – теж стратегічна ціль для ворога", – зауважив він.

Мондриївський уточнив, що підземна школа повинна мати достатньо місця для всіх учасників освітнього процесу, щоб заняття могли тривати навіть під час повітряних тривог. Нині в очному форматі працює половина столичних шкіл. Водночас зводити нові підземні заклади наразі вважають недоцільним, зокрема через те, що кількість дітей поступово зменшується. "Тому застосовуємо принцип "освітньої міграції" – якщо дітей стає менше, то класи можна об’єднувати в приміщенні однієї школи. Це управлінські рішення, які не потребують будівництва нових закладів", – додав він.

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Посадовець наголосив, що безпекова ситуація в Харкові суттєво відрізняється від київської, тому потреба в підземних школах там значно гостріша. "У Харкові все зрозуміло – туди балістика долітає за півтори хвилини – немає часу на реакцію. Тому будувати школи під землею – це безальтернативне рішення для харків’ян. Ми ж будуємо нові споруди подвійного призначення (з протирадіаційними властивостями) з 2023 року – визначили потребу звести таких 46, і 13 будуть готові на кінець року", – пообіцяв чиновник.

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Мондриївський також вказав, що велика кількість найпростіших укриттів з’явилась у Києві через облаштування підвалів, які раніше не були для цього пристосовані. "Там зробили вентиляцію, провели світло, замінили труби, поставили парти. І як результат: більш ніж у половині шкіл учні та педагоги можуть продовжувати навчання в укриттях під час тривог", – наголосив посадовець.

Він також навів дані про витрати міста на захисну інфраструктуру. Цього року з бюджету Києва виділили майже 500 млн грн на ремонт і облаштування укриттів та приблизно 900 млн грн на будівництво нових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на ці потреби спрямували близько 6 млрд грн. Як зазначив Мондриївський, укриття й надалі залишатимуться серед пріоритетних напрямів фінансування в бюджеті столиці на наступний рік. Місто має дбати про безпеку навіть після завершення війни, додав він.

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