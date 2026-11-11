Засвітла чи засвітло? Як правильно казати про пору доби перед сутінками

Часто батьки, відпускаючи дитину гуляти саму, просять її повернутись до того, як надворі стане темно. Але як правильно написати це одним влучним словом українською мовою – засвітла чи засвітло?

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OBOZ.UA вивчив словники і рекомендації мовознавців, щоб розібратись у нюансах. Виявляється, правильний варіант лише один.

Отже, щоб одним словом назвати період доби до настання сутінків, поки денне світло перебуває у повній силі, українською мовою вживаємо прислівник "засвітла" з літерою а в кінці. Написання через о є помилкою і наслідком тривалого зросійщення – в російській мові це слово справді пишуть "засветло".

Так само пишемо і прислівник-антонім – затемна. "Вийти з дому засвітла, а повернутися затемна".

Також можна вживати синоніми:

завидка;

завидна;

повидному;

повидну.

Якщо ж говоримо про темний час доби, то тут можемо замінити "затемна" на:

присмерком;

поночі;

смеркома;

до світання;

як стемніє.

Зверніть увагу, українським прислівникам в цілому характерний суфікс -а в кінці слова (не закінчення адже прислівники є незмінюваними словами). Так само пишемо зблизька, здалека, донедавна, довкола, дарма, допізна тощо.

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