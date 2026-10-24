''Займаємось обідами, олімпіадами, реформами НМТ...'' Викладач заявив про колапс української освіти та звернувся до МОН: далі – катастрофа!

Українська освіта опинилася на межі колапсу, адже за чотири роки повномасштабної війни влада так і не виробила чіткої стратегії навчання в умовах постійних безпекових загроз. Про це заявив актор, режисер і викладач Олександр Мірошниченко.

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Своїми міркуваннями він поділився у Facebook-спільноті "Батьки SOS". Автор закликав тверезо оцінити ситуацію в освіті та визначити, які проблеми потребують першочергової уваги, а не зосереджуватися на другорядних питаннях.

За словами Мірошниченка, сьогодні серед батьків і вчителів сформувалися дві групи: ті, хто розуміє масштаб проблеми, і ті, хто вдає, ніби нічого особливого не відбувається. Він наголошує, що українська освіта стикається з безпрецедентними викликами, для яких немає готових рішень. "Сьогодні і шкільна і вища освіта з останніх сил тримаються на ентузіазмі вчителів і на підтримці батьків, які чітко усвідомлюють ситуацію. Але "запас міцності" закінчується", – написав він.

На думку автора допису, за останні чотири роки влада не розробила дієвого алгоритму організації навчання в нових умовах. Окремі ініціативи, зокрема створення підземних шкіл у Харкові, не розв'язують проблеми системно. Мірошниченко також розкритикував Міністерство освіти і науки, яке, за його оцінкою, обмежується рекомендаціями, а не виробляє рішення, та зосереджується на окремих проєктах, наприклад організації харчування для всіх учнів. Натомість освітяни фактично залишилися сам на сам із викликами війни.

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"По суті освітяни кинуті напризволяще. Сподіватись що безпекова ситуація поліпшиться і буде можливість повернутись до більш-менш нормального навчання було б дуже наївним. Що далі? У кого є відповідь?", – задається питанням педагог. Мірошниченко наголосив, що освітня система мала б заздалегідь підготуватися до тривалого навчання в небезпечних умовах, а не чекати невизначеного майбутнього.

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Першими, на думку автора посту, із кризою можуть зіткнутися заклади вищої освіти. Він нагадав, що минулого року МОН зобов'язало університети суттєво підвищити плату за навчання, хоча, за його словами, багато закладів були проти такого рішення. "Зараз виникла ситуація, коли люди платять великі гроші але навчання не отримують. Бо все це онлайн-навчання це фейк. Тому будуть судові справи проти вишів. За невиконання умов контракту", – попередив він. І додав, що у міністерства було чотири роки, щоб виробити алгоритми безпечного навчання, але цього зроблено не було.

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Наступними під загрозою можуть опинитися школи. За словами Мірошниченка, тривалий час навчати дітей у сховищах, не пристосованих для повноцінних занять, або дистанційно надзвичайно складно. "Далі будуть не "освітні втрати" (як це тактовно називають), а саме КОЛАПС ОСВІТИ. Бо "запас міцності" у вчителів доволі обмежений. І батьки починають задавати питання про те наскільки можна назвати освітою те, що зараз відбувається. І це не провина вчителів", – вказав педагог.

Причиною такої ситуації Мірошниченко називає відсутність бачення стратегії існування освіти в умовах війни. "Займаємось чим завгодно. Обідами, олімпіадами, реформами НМТ, боротьбою з гаджетами і таким іншим. Але не бачимо, що розважатись подібним можна до певної межі. Далі – катастрофа", – написав він.

Наприкінці Мірошниченко наголосив, що не намагається лякати, а закликає визнати реальний масштаб проблеми. На його переконання, суспільству й владі потрібно розрізняти першочергові та другорядні завдання й не ігнорувати неприємну реальність лише тому, що її важко прийняти.

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