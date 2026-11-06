"Згадайте листоношу Печкіна": чого насправді вчив дітей мультик "Простоквашино" та до чого тут Путін

Радянський мультфільм "Простоквашино" міг привчати дітей змирятися з бідністю, не прагнути більшого та сприймати власні потреби як щось другорядне. А його сучасне продовження в Росії вже відверто використовують для пропагандистських цілей

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На це звернув увагу український письменник і громадський діяч Андрій Мероник. Про свої спостереження він розповів у відео, опублікованому в TikTok.

Починаючи розбір мультфільму, Мероник звернув увагу на образ листоноші Пєчкіна. На його думку, цей персонаж уособлює радянську систему, у якій людина змушена миритися з бідністю та відсутністю перспектив.

"Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было", – цитує письменник відому репліку Пєчкіна. Він зауважує, що щойно персонаж отримує велосипед, його невдоволення зникає. Тобто замість того, щоб прагнути кращого життя, людині пропонують задовольнятися мінімальним і не вимагати більшого.

Мероник також звернув увагу на епізод зі згадкою про "Пепсі-колу". Коли пес Шарик каже коту Матроскіну про свою мрію, щоб їхня корова давала газованку замість молока, кіт починає плюватися. Письменник вбачає в цьому висміювання прагнення до західного способу життя та споживчих благ, які радянська ідеологія протиставляла власним цінностям. Водночас, як іронічно зауважує автор відео, коли "Пепсі-кола" справді з'явилася у продажу в СРСР, охочі скуштувати її годинами стояли у величезних чергах.

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Ще один показовий епізод стосується Шарика, який виявився готовим поставити матеріальні цінності вище за власне життя. В епізоді, коли він іде на дно річки, адже тримає в руках важку фоторушницю, він відмовляється відпустити її та врятуватися. ""Ведь за ружье-то деньги уплачены! А моя жизнь бесплатная", – нагадує Мероник слова персонажа.

На думку письменника, ця сцена відображає одну з найгірших рис суспільства, сформованого в умовах постійного дефіциту. Він зазначає, що цілі покоління звикали до такої системи цінностей, коли життя людини менш важливе за речі. У цій системі збереження навіть найпростішого одягу могло здаватися важливішим за власне здоров'я.

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Окремо Мероник згадав сучасну російську версію "Простоквашино". У новорічній серії 2025 року персонажі Матроскін і Шарик вітають глядачів із Червоної площі разом із Володимиром Путіним. Для автора це ще одне свідчення того, що російська анімація продовжує працювати на державну пропаганду агресора.

Підсумовуючи, письменник закликав батьків уважніше ставитися до того, які мультфільми дивляться їхні діти. Він наголосив, що російська анімація не існує поза ідеологічним контекстом, адже її зміст формує система, яка стоїть за її створенням.

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"Зрозумійте одне і передайте близьким: мультики на Росії не бувають просто мультиками, їх малювала система – і тоді, і тепер. Тож я вас просив, прошу і буду просити: не пускайте процес перегляду мультиків вашими дітьми на долю випадку, бо ще одного покоління прихильників ОПЗЖ ця країна може не пережити", – закликав Андрій Мероник.

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