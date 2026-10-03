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Знайдіть діамант: головоломка на уважність

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 189
Знайдіть діамант: головоломка на уважність
Головоломка. Джерело: F. Hinds

Головоломки на уважність часто здаються простими лише на перший погляд. Серед десятків однакових або дуже схожих деталей потрібно знайти один елемент, який відрізняється від решти. Дивіться зображення нижче.

Цього разу завдання пов'язане з коштовностями. На зображенні серед великої кількості перлин заховався діамант. Через схожі форми та блискучі елементи помітити його одразу може бути непросто.

Знайдіть діамант: головоломка на уважність

Головоломка. Джерело: F. Hinds

Спробуйте уважно роздивитися картинку та знайти діамант якомога швидше. Автори головоломки пропонують впоратися із завданням менш ніж за 18 секунд.

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На зображенні можна побачити безліч коштовностей різних кольорів, однак більшу частину композиції займають перлини. Саме серед них і потрібно відшукати маленький діамант.

Щоб полегшити пошук, не намагайтеся охопити поглядом усе зображення одночасно. Краще умовно розділити його на кілька секторів і послідовно перевіряти кожен із них.

Так легше помітити деталь, яка має іншу форму або відбиває світло не так, як сусідні елементи.

Чим корисні головоломки на уважність

Подібні завдання змушують мозок концентруватися на дрібних деталях і швидко відокремлювати важливу інформацію від великої кількості візуальних подразників.

Під час пошуку прихованого предмета людина тренує зорову увагу, концентрацію та здатність помічати відмінності між схожими об'єктами.

Крім того, такі головоломки можуть стати короткою перервою під час роботи або навчання. Кілька хвилин на інше завдання допомагають перемкнути увагу та трохи відволіктися від одноманітної діяльності.

Водночас сприймати подібні тести як спосіб оцінити гостроту зору або інтелект не варто. Швидкість пошуку залежить від багатьох чинників – розміру екрана, освітлення, втоми та навіть того, з якої частини картинки людина почала перегляд.

Тож головна мета такого завдання – перевірити власну уважність і трохи потренувати спостережливість.

Знайдіть діамант: головоломка на уважність

Правильна відповідь. Джерело: F. Hinds

OBOZ.UA пропонує розгадати головоломку, в якій заховалася бджолина королева.

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