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Знайдіть обручку: хитра головоломка

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 9
Знайдіть обручку: хитра головоломка
Головоломка. Джерело: F. Hinds

Головоломки на уважність – чудовий спосіб перевірити свою спостережливість і влаштувати невелике тренування для мозку. Деякі завдання здаються простими лише на перший погляд, адже серед десятків схожих предметів потрібно помітити одну-єдину деталь. Саме таке випробування пропонуємо пройти сьогодні. Дивіться зображення нижче.

Як пише видання The Irish Sun, британська ювелірна компанія F. Hinds створила незвичайну оптичну головоломку, у якій необхідно відшукати каблучку з діамантом. На виконання завдання відведено лише 7 секунд.

Знайдіть обручку: хитра головоломка

Головоломка. Джерело: F. Hinds

Перед вами зображення, на якому розташовано безліч кишенькових годинників. Вони відрізняються формою, розміром і кольором. Серед них є чорні, коричневі та червоні екземпляри.

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Однак десь поміж годинниками захована каблучка з коштовним каменем. Ваше завдання – якомога швидше її помітити.

Установіть таймер на сім секунд, уважно розгляньте малюнок і спробуйте знайти потрібний предмет. Не поспішайте переглядати відповідь. Якщо з першої спроби впоратися не вдалося, дайте собі ще трохи часу.

Чим корисні головоломки на уважність

Подібні завдання не лише допомагають цікаво провести кілька вільних хвилин, а й залучають різні пізнавальні процеси.

Насамперед вони тренують вибіркову увагу – здатність зосереджуватися на потрібному об'єкті, ігноруючи сторонні деталі. Це вміння необхідне нам щодня, наприклад під час пошуку речей, читання або виконання складних завдань.

Крім того, візуальні головоломки сприяють розвитку спостережливості та швидкості оброблення зорової інформації. Мозку доводиться порівнювати форми, кольори й розміри предметів, щоб виявити відмінності.

Такі вправи також можуть бути приємним способом відволіктися від повсякденних турбот і переключити увагу. Водночас швидкість розв'язання окремої головоломки не є достовірним показником рівня інтелекту.

Де захована каблучка – правильна відповідь

Якщо вам вдалося знайти каблучку за сім секунд, можете привітати себе з чудовою спостережливістю.

Знайдіть обручку: хитра головоломка

Головоломка. Джерело: F. Hinds

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, якій понад 100 років – у ній потрібно знайти приховану фігуру астронома.

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