Знайдіть усі відмінності за пів хвилини: головоломка

Головоломки на пошук відмінностей добре тренують уважність і змушують швидко порівнювати навіть найдрібніші деталі. Цього разу завдання пов’язане з віртуальними іграми.

Відео дня

Перед вами дві майже однакові картинки з дівчиною у VR-окулярах. На перший погляд вони можуть здаватися ідентичними, однак між ними заховано три відмінності. Спробуйте знайти їх приблизно за пів хвилини.

Уважно роздивіться обидва зображення й не поспішайте переводити погляд із однієї ділянки на іншу.

Найзручніше порівнювати картинки по частинах:

спочатку зверніть увагу на саму дівчину;

потім перевірте VR-гарнітуру та інші предмети;

після цього роздивіться фон;

наприкінці ще раз перегляньте дрібні деталі, які могли залишитися непоміченими.

Якщо не вдалося знайти всі відмінності одразу, спробуйте ще раз без таймера. Часто мозок швидко "домальовує" знайому картину й через це пропускає невеликі зміни.

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Пошук відмінностей – це просте тренування зорової уваги. Під час виконання такого завдання людина постійно порівнює дві картинки, утримує в пам’яті окремі елементи та шукає невідповідності.

Такі вправи можуть допомагати тренувати концентрацію, зорову пам’ять, швидкість сприйняття та здатність помічати дрібні зміни.

Водночас це не тест на інтелект. Якщо вам потрібно більше часу, це не означає, що ви менш уважні: результат залежить і від складності картинки, і від розміру екрана, і від втоми.

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Тож чи вдалося знайти всі три відмінності за пів хвилини?

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