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Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
771
Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором
Головоломка. Джерело: Betway

Різнобарвне листя може приховувати несподівані деталі. Іноді навіть найуважнішим людям доводиться витратити чимало часу, щоб помітити невелику деталь серед безлічі схожих елементів. Дивіться зображення нижче.

Осіння головоломка допоможе перевірити уважність і швидкість зорового сприйняття. Ваше завдання – знайти маленький жолудь, захований серед листя.

На зображенні можна побачити безліч осінніх листків різних форм і розмірів. Серед них заховався один жолудь, який завдяки своєму забарвленню майже зливається з навколишніми предметами.

 

За словами авторів головоломки, середній час пошуку становить 28 секунд. Тож спробуйте впоратися із завданням швидше.

Уважно розгляньте картинку, зосереджуючись не лише на кольорах, а й на формах предметів. Жолудь має характерну округлу форму та невелику шапочку, які можуть допомогти відрізнити його від листя. Якщо не вдалося знайти прихований предмет із першої спроби, не засмучуйтеся. Спробуйте подумки розділити зображення на кілька частин і послідовно дослідити кожну з них.

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Варто пам'ятати, що швидкість розв'язання таких головоломок не є достовірним показником гостроти зору чи рівня інтелекту. На результат впливають концентрація, особливості сприйняття та навіть розмір зображення.

Чому пошук прихованих предметів корисний для мозку

Після насиченого дня не завжди хочеться братися за складні інтелектуальні завдання. Натомість пошук прихованого предмета може стати приємною розвагою, яка не потребує спеціальних знань чи тривалої підготовки.

Одна з переваг таких головоломок – можливість ненадовго переключитися з повсякденних турбот на просте й цікаве завдання. Замість безцільного перегляду новин або соціальних мереж людина отримує конкретну мету, досягнення якої може подарувати позитивні емоції.

Крім того, такі завдання можуть стати цікавою спільною розвагою для родини або друзів. Можна влаштувати невелике змагання, порівняти результати та з'ясувати, хто найшвидше помітить захований жолудь.

Водночас головоломки не обов'язково розв'язувати на швидкість. Якщо відмовитися від секундоміра, процес пошуку може перетворитися на спокійне заняття, яке дозволить відпочити від поспіху та постійної необхідності виконувати кілька справ одночасно.

Тож чи вдалося вам знайти жолудь?

Правильна відповідь – нижче.

Знайдіть жолудь на картинці із листям: впораються лише люди з ідеальним зором

Знайдіть жолудь на осінній картинці із листям. Джерело: Betway

OBOZ.UA додатково підготував головоломку, у якій доведеться із сірників складати трикутники.

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