Під час подорожей, екскурсій або розповідей про цікаві куточки України нерідко виникають труднощі з перекладом деяких російських слів. Одне з них – "достопримечательность".

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Дехто намагається перекласти його дослівно, навіть не здогадуючись, що українська мова має чимало влучних відповідників. Їхній вибір залежить від того, про який саме об'єкт ідеться. OBOZ.UA розповідає, як правильно перекласти слово "достопримечательность" українською та урізноманітнити своє мовлення.

Російське слово "достопримечательность" вживають на позначення об'єктів, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність або привертають увагу мандрівників.

В українській мові, згідно зі словниками, є декілька відповідників:

пам'ятка;

визначне місце;

визначний об'єкт;

пам'ятне місце.

Наприклад, розповідаючи про старовинний замок, варто вживати словосполучення "архітектурна пам'ятка", а описуючи мальовничий водоспад чи незвичайну печеру – "визначне місце" або "природна пам'ятка".

Щоб позбутися звички використовувати російське слово, варто запам'ятати кілька прикладів його заміни:

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Також залежно від контексту можна використовувати словосполучення "туристична принада", "архітектурна перлина", "окраса міста" або "цікавинка".

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