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Зробіть 2 квадрати: хитра головоломка із сірниками

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 45
Зробіть 2 квадрати: хитра головоломка із сірниками
Перемістивши всього два сірники тут, можна отримати два квадрати. Джерело: mathsweek.ie

Деякі задачі не вимагають складних обчислень чи багатокрокових логічних роздумів, але при цьому змушують мозок добряче попрацювати. Наприклад, як ця головоломка на трансформацію фігур, викладених сірниками. Дивіться зображення нижче.

В умовах задачі, яку пропонує OBOZ.UА, бачимо решітку, викладену із восьми паличок. Вам належить перемістити дві із них так, щоб утворилось два абсолютно однакових квадрати. Головоломка ця не вважається складною, тому підійде навіть для новачків.

Зробіть 2 квадрати: хитра головоломка із сірниками

Перекладіть у цій фігурі два сірники, щоб утворилось два однакових квадрати. Джерело: mathsweek.ie

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Щоб успішно розв’язувати завдання такого типу, необхідно керуватись не тільки логікою, але і просторовим мисленням. Подумки покрутіть фігуру в голові, подумайте, як в ній можуть розташовуватись квадрати. І не поспішайте переходити до пояснення, поки не придумаєте власний варіант розв’язку самостійно.

Отже, щоб розв’язати цю задачу, потрібно закрити одну з відкритих нижніх частин решітки, розібравши протилежну. Нехай у нас другий квадрат розташовується ліворуч, розбирати для цього будемо праву половину. Отже просто зніміть два сірники, які утворюють вільні кінці праворуч унизу, і перенесіть їх так, щоб закрити аналогічну частину решітки з протилежного кінця. Так утвориться другий квадрат – аналогічний за розмірами тому, що ми бачимо вгорі.

Зробіть 2 квадрати: хитра головоломка із сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: mathsweek.ie

Раніше OBOZ.UA публікував схожу, але складнішу головоломку, в якій потрібно було прибрати три сірники, щоб залишилось три квадрати.

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