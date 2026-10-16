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Зробіть 3 квадрати: непроста головоломка

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 18
Зробіть 3 квадрати: непроста головоломка
Щоб розв'язати цю задачу, потрібно пересунути лише три сірники. Джерело: roopvibes.com

Головоломка з фігурами із сірників – чудовий спосіб перевірити свою кмітливість. Чи зможете ви утворити три правильні квадрати, пересунувши лише три палички? Дивіться зображення нижче

На виконання завдання, яке приготував для вас OBOZ.UA, відводиться 40 секунд. Перед вами решітка, викладена з 12 сірників, пересунувши всього три, можна отримати три квадрати.

Зробіть 3 квадрати: непроста головоломка

Пересуньте три сірники, щоб зробити з решітки три квадрати. Джерело: roopvibes.com

На перший погляд конструкція може здатися непростою, адже потрібно не просто переставити сірники, а й уявити, як зміниться форма фігури після кожного руху. Тут знадобляться уважність, просторова уява та вміння знаходити нестандартні рішення. Щоб досягти мети, потрібно правильно визначити, які саме палички варто перемістити. Кожен рух має наближати вас до потрібного результату.

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Якщо 40 секунд уже спливли, а ви все ще не маєте відповіді, не кидайте задачу. Найбільшу користь приносять головоломки, розв’язані самотужки. Тож просто дайте собі вдосталь часу, щоб завершити завдання. І тільки тоді переходьте до пояснення.

А щоби перетворити цю решітку на три квадрати, потрібно просто закрити три зовнішніх її частини. Зробити це можна так, як показано на малюнку.

Зробіть 3 квадрати: непроста головоломка

Відповідь на головоломку. Джерело: roopvibes.com

Раніше OBOZ.UA публікував схожу головоломку, в якій потрібно було з однієї стрілки зробити дві.

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