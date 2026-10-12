Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Коробка із сірниками на перший погляд предмет доволі нудний. Аж поки ви не дістанете із неї кілька паличок і не викладете їх на столі, щоб вийшла головоломка із трансформацією фігур. Дивіться зображення нижче.

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Сьогодні OBOZ.UA пропонує вам дуже цікаву задачу на просторове мислення. Перед вами куб, викладений із дев’яти сірників. Ваша задача – перекласти три з так, щоб фігура перетворилась на три трикутники.

Такі завдання чудово тренують гнучкість мислення, адже часто змушують вийти за межі звичних шаблонів і поглянути на конструкцію несподіваним чином. Але саме цю задачу простою не назвеш, тож часового ліміту вона не має – крутіть фігуру в голові стільки, скільки вам потрібно, поки не дійдете правильного висновку.

Все ще не можете намацати правильну відповідь? Тоді ось вам підказка, всі трикутники мають бути однакового розміру і торкатись один одного не сторонами, а вершинами.

Отже, фішка цієї задачі полягає в тому, щоби перетворити тривимірну фігуру у двовимірну. Вам потрібно взяти верхній горизонтальний сірник і крайні правий та лівий у нижньому ряду (обидва розташовані під кутом) і спрямувати їх до центру фігури, як на підказці. Вийде три однакових трикутники, які сходяться вершинами в одній точці.

Раніше OBOZ.UA публікував схожу головоломку, в якій решітку потрібно було перетворити на два квадрати.