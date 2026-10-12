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Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 30
Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками
Пересуньте три сірники, щоби перетворити цей куб на три трикутники. Джерело: roopvibes.com

Коробка із сірниками на перший погляд предмет доволі нудний. Аж поки ви не дістанете із неї кілька паличок і не викладете їх на столі, щоб вийшла головоломка із трансформацією фігур. Дивіться зображення нижче.

Сьогодні OBOZ.UA пропонує вам дуже цікаву задачу на просторове мислення. Перед вами куб, викладений із дев’яти сірників. Ваша задача – перекласти три з так, щоб фігура перетворилась на три трикутники.

Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Пересуньте три сірники, щоб утворити з цієї фігути три трикутники. Джерело: roopvibes.com

Такі завдання чудово тренують гнучкість мислення, адже часто змушують вийти за межі звичних шаблонів і поглянути на конструкцію несподіваним чином. Але саме цю задачу простою не назвеш, тож часового ліміту вона не має – крутіть фігуру в голові стільки, скільки вам потрібно, поки не дійдете правильного висновку.

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Все ще не можете намацати правильну відповідь? Тоді ось вам підказка, всі трикутники мають бути однакового розміру і торкатись один одного не сторонами, а вершинами.

Отже, фішка цієї задачі полягає в тому, щоби перетворити тривимірну фігуру у двовимірну. Вам потрібно взяти верхній горизонтальний сірник і крайні правий та лівий у нижньому ряду (обидва розташовані під кутом) і спрямувати їх до центру фігури, як на підказці. Вийде три однакових трикутники, які сходяться вершинами в одній точці.

Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: roopvibes.com

Раніше OBOZ.UA публікував схожу головоломку, в якій решітку потрібно було перетворити на два квадрати.

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