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Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
213
Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками
Як перекласти всього два сірники, щоб із цих двох трикутників утворилося три? Джерело: The Minds Journal

Кілька сірників на столі можуть створити безлад, а можуть стати захопливою розвагою та розминкою для інтелекту. Складіть із них фігуру і спробуйте трансформувати її, як у цій чудовій головоломці. Дивіться зображення нижче.

Перед вами два рівносторонні трикутники, складені з 16 паличок – один великий зі стороною 4 сірники і один маленький, сторона якого дорівнює двом сірникам. Ваше завдання – пересунути всього два сірники, щоб трикутників стало три.

Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Пересуньте всього два сірники, щоб утворити з двох трикутників три. Джерело: The Minds Journal

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Готові перевірити своє просторове мислення і трохи похизуватися кмітливістю? Тоді не поспішайте. Ця головоломка не має обмежень у часі. Головне – як слід подумайте над тим, як можна трансформувати цю фігуру.

Якщо вам потрібна підказка, то ось вона – всі три трикутники, які утворяться після перекладання сірників, мають залишатись рівносторонніми. Тобто всі сторони у кожному повинні мати однакову довжину. Отже, ще трошки обміркуйте цю головоломку. І лише коли дійдете власного висновку, переходьте до пояснення правильної відповіді.

Отже, щоб зробити із двох трикутників три, у цій задачі потрібно "увігнути" верхівку великої фігури. Два сірники, які утворюють її вершину, спрямуйте вниз так, щоб вони торкались маленького трикутника. Тепер перед вами дві фігури зі стороною у 3 палички і одна – зі стороною у 2. Головоломку розв’язано.

Зробіть 3 трикутники: головоломка з сірниками

Віповідь на головоломку. Джерело: The Minds Journal

Раніше OBOZ.UA публікував схожу головоломку, в якій потрібно було два трикутники перетворити аж на шість, пересунувши лише 4 сірники.

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